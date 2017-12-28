17:38
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Як Путін може використати миротворців на Донбасі: думка російського політолога

14:19, сьогодні 450 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Поява миротворчого контингенту ООН на Донбасі відкриває вікно можливостей для президента Росії Володимира Путіна, щоправда, чи зміниться позиція Кремля щодо війни на Сході України, говорити поки рано.

Таку думку висловив кандидат політичних наук, член експертної групи "Європейський діалог" Володимир Фролов у своєму матеріалі для ресурсу РБК.

Читайте також: Волкер оприлюднив варіанти дій Росії на Донбасі

"Ініціатива Володимира Путіна щодо миротворчого контингенту ООН для охорони місії спостерігачів ОБСЄ на Донбасі відкриває вікно можливостей для усунення головної перешкоди. Вона допускає багатоваріантність: від тривалого замороження конфлікту за придністровським сценарієм до гідного виходу Росії з "донбаської кризи" та зняття найважчих секторальних санкцій з боку ЄС і США", – підкреслив він.

За його словами, спершу Москва була проти розширення мандату миротворчої місії, але потім Путін несподівано підтримав намір "поставити під міжнародний контроль цю територію". Водночас господар Кремля тоді додавав, що "київській владі перш за все потрібно домовлятися з самим Донбасом".

"Чи є це сигналом про важливі зміни в російській позиції, що відкривають шлях до врегулювання ситуації в Донбасі, стане зрозуміло в 2018 році. Запланований візит президента Франції Емануеля Макрона на Петербурзький економічної форум створює зручну мізансцену для "прориву щодо Донбасі", – додав Фролов.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Миротворчий контингент Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
сьогодні, 16:39 У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
591
Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
сьогодні, 16:00 Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
10566
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Z-Games 2017: програма фестивалю в Затоці
21 серпня , 09:02
Загрожує кримінальна відповідальність: міністр про знищення графіті часів Майдану в Києві
 3 вересня , 13:42
Українські медики обстежили визволених з полону українських бійців
сьогодні , 16:51
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук