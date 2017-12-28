Як Путін може використати миротворців на Донбасі: думка російського політолога

Поява миротворчого контингенту ООН на Донбасі відкриває вікно можливостей для президента Росії Володимира Путіна, щоправда, чи зміниться позиція Кремля щодо війни на Сході України, говорити поки рано.

Таку думку висловив кандидат політичних наук, член експертної групи "Європейський діалог" Володимир Фролов у своєму матеріалі для ресурсу РБК.

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"Ініціатива Володимира Путіна щодо миротворчого контингенту ООН для охорони місії спостерігачів ОБСЄ на Донбасі відкриває вікно можливостей для усунення головної перешкоди. Вона допускає багатоваріантність: від тривалого замороження конфлікту за придністровським сценарієм до гідного виходу Росії з "донбаської кризи" та зняття найважчих секторальних санкцій з боку ЄС і США", – підкреслив він.

За його словами, спершу Москва була проти розширення мандату миротворчої місії, але потім Путін несподівано підтримав намір "поставити під міжнародний контроль цю територію". Водночас господар Кремля тоді додавав, що "київській владі перш за все потрібно домовлятися з самим Донбасом".

"Чи є це сигналом про важливі зміни в російській позиції, що відкривають шлях до врегулювання ситуації в Донбасі, стане зрозуміло в 2018 році. Запланований візит президента Франції Емануеля Макрона на Петербурзький економічної форум створює зручну мізансцену для "прориву щодо Донбасі", – додав Фролов.