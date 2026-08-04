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24 Канал Новини світу Красний Бор палає після візиту FP-1: гаряче відео від Fire Point
4 серпня, 20:40
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Оновлено - 21:06, 4 серпня

Красний Бор палає після візиту FP-1: гаряче відео від Fire Point

Данило Жоров, Андрій Шляхтін

Вночі Ленінградська область зазнала удару безпілотниками. У Fire Point підтвердили, що атакували ворожу територію українські безпілотники, а саме FP-1.

Про це Fire Point розповіли у власних соцмережах.

Що видно на відео?

Також у компанії показали відео атаки. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Красному Бору. 

Атака український БпЛА FP-1 атакував склад Wildberries: дивіться відео 

 

 

 

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