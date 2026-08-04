4 серпня, 20:40
Оновлено - 21:06, 4 серпня
Красний Бор палає після візиту FP-1: гаряче відео від Fire Point
Вночі Ленінградська область зазнала удару безпілотниками. У Fire Point підтвердили, що атакували ворожу територію українські безпілотники, а саме FP-1.
Про це Fire Point розповіли у власних соцмережах.
Що видно на відео?
Також у компанії показали відео атаки. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Красному Бору.
Атака український БпЛА FP-1 атакував склад Wildberries: дивіться відео