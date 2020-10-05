Кравчук запропонував створити раду людей з Донбасу: чим вона займатиметься
Голова української делегації Леонід Кравчук анонсував створення ради, членами якої будуть вихідці з Донбасу. Рада буде напрацьовувати пропозиції для Тристоронньої контактної групи.
За словами Кравчука, свою допомогу пропонують багато людей, зокрема й ті, які все життя пропрацювали на Донбасі. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Кравчук зауважив, що ці люди раніше займали важливі організаційні, політичні та господарські позиції на Донбасі.
Їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати, ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не взяти одного члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції,
– пояснив Кравчук.
Чим займається Тристороння контактна група
- ТКГ – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. Її створили як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.
- Результат її роботи – мінські домовленості. Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України.
- Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.