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      Країні потрібен ринок газу, який обслуговує людей, а не олігархічну систему, – Олег Березюк

      117 Читать новость на русском
      Олег Березюк
      Олег Березюк / censor.net.ua

      "Самопоміч" вимагає скасувати підвищення цін на газ для населення, бо від 2015 року ані уряд Яценюка, ані уряд Гройсмана не спромоглися створити ринок газу.

      Лідер фракції Олег Березюк пояснює: "Це підвищення тарифів на газ не має жодного відношення до ринку. Це підвищення тарифів на газ має відношення до того, що обидва уряди не виконали свого домашнього завдання про створення ринку газу в Україні. Вони не мають права підвищувати тарифи, бо вони не знають ринкових цін сьогодні в Україні". Про це йдеться на сайті партії.

      Березюк говорить, що за три з гаком роки урядовці так і не порахували видобуток власного газу, не знають об‘єму газу, тому що лічильників немає, до того ж, ніхто не працював з людьми щодо енергозбереження.

      "Підвищуючи тарифи на газ, уряд прикриває свою бездіяльність і злочинне розкрадання грошей у людей. За рахунок людей вони вирішують свої комерційні питання".

      Постанова про скасування підвищення цін на газ для населення має бути проголосована тільки тому, на думку "Самопомочі", щоб змусити уряд виконати домашнє завдання – створити ринок в Україні, який в усьому світі знижує ціни, а не підвищує.

      "Це олігархічний ринок, який обслуговує 6 людей в країні, але не обслуговує людей, які працюють в цій країні і створюють додану вартість. Ось чому потрібна ця постанова".

      Теги: Новини політики Самопоміч Олег Березюк Енергоефективність
      Джерело: 24 Канал
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