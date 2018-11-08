Стране нужен рынок газа, который обслуживает людей, а не олигархическую систему, – Олег Березюк
"Самопомич" требует отменить повышение цен на газ для населения, потому что от 2015 года ни правительство Яценюка, ни правительство Гройсмана не смогли создать рынок газа.
Лидер фракции Олег Березюк объясняет: "Это повышение тарифов на газ не имеет никакого отношения к рынку. Это повышение тарифов на газ имеет отношение к тому, что оба правительства не выполнили своего домашнего задания о создании рынка газа в Украине. Они не имеют права повышать тарифы, потому что они не знают рыночных цен сегодня в Украине". Об этом говорится на сайте партии.
Березюк говорит, что за три с лишним года чиновники так и не посчитали добычу собственного газа, не знают объема газа, потому что счетчиков нет, к тому же, никто не работал с людьми по энергосбережению.
"Повышая тарифы на газ, правительство прикрывает свое бездействие и преступное хищение денег у людей. За счет людей, они решают свои коммерческие вопросы".
Постановление об отмене повышения цен на газ для населения должно быть проголосовано только поэтому, по мнению "Самопомочи", чтобы заставить правительство выполнить домашнее задание – создать рынок в Украине, который во всем мире снижает цены, а не повышает.
"Это олигархический рынок, который обслуживает 6 человек в стране, но не обслуживает людей, которые работают в этой стране и создают добавленную стоимость. Вот почему нужно это постановление".