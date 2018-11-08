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      Стране нужен рынок газа, который обслуживает людей, а не олигархическую систему, – Олег Березюк

      51 Читати новину українською
      Олег Березюк
      Олег Березюк / censor.net.ua

      "Самопомич" требует отменить повышение цен на газ для населения, потому что от 2015 года ни правительство Яценюка, ни правительство Гройсмана не смогли создать рынок газа.

      Лидер фракции Олег Березюк объясняет: "Это повышение тарифов на газ не имеет никакого отношения к рынку. Это повышение тарифов на газ имеет отношение к тому, что оба правительства не выполнили своего домашнего задания о создании рынка газа в Украине. Они не имеют права повышать тарифы, потому что они не знают рыночных цен сегодня в Украине". Об этом говорится на сайте партии.

      Березюк говорит, что за три с лишним года чиновники так и не посчитали добычу собственного газа, не знают объема газа, потому что счетчиков нет, к тому же, никто не работал с людьми по энергосбережению.

      "Повышая тарифы на газ, правительство прикрывает свое бездействие и преступное хищение денег у людей. За счет людей, они решают свои коммерческие вопросы".

      Постановление об отмене повышения цен на газ для населения должно быть проголосовано только поэтому, по мнению "Самопомочи", чтобы заставить правительство выполнить домашнее задание – создать рынок в Украине, который во всем мире снижает цены, а не повышает.

      "Это олигархический рынок, который обслуживает 6 человек в стране, но не обслуживает людей, которые работают в этой стране и создают добавленную стоимость. Вот почему нужно это постановление".

      Теги: Новости политики Энергоэффективность Олег Березюк Самопомич
      Источник: 24 Канал
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