Зеленський розповів, як затримка кредиту у 90 мільярдів вплинула на фронт

Затримка надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, за словами Зеленського, негативно вплинула на українські спроможності. Втім, захисники достойно впоралися та втримали ефективну оборону.

Про це Зеленський розповів в ефірі телемарафону.

Як на українські спроможності вплинула затримка кредиту ЄС?

Зеленський зазначив, що затримка кредиту у 90 мільярдів євро для України була болючою. Україна мала певний період менші спроможності виробляти зброю, зокрема дрони, ніж могла б.

Російські війська застосовувалася FPV-дрони частіше, ніж українці. Держава планує виробити понад 7 мільйонів дронів, що зрівняє сили на фронті.

Частину коштів спрямують на захист енергетичних об'єктів.

