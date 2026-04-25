Зеленський розповів, як затримка кредиту у 90 мільярдів вплинула на фронт
- Затримка кредиту в 90 мільярдів євро негативно вплинула на здатність України виробляти зброю.
- Україна планує виробити понад 7 мільйонів дронів, щоб зрівняти сили на фронті.
Затримка надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, за словами Зеленського, негативно вплинула на українські спроможності. Втім, захисники достойно впоралися та втримали ефективну оборону.
Про це Зеленський розповів в ефірі телемарафону.
Як на українські спроможності вплинула затримка кредиту ЄС?
Зеленський зазначив, що затримка кредиту у 90 мільярдів євро для України була болючою. Україна мала певний період менші спроможності виробляти зброю, зокрема дрони, ніж могла б.
Російські війська застосовувалася FPV-дрони частіше, ніж українці. Держава планує виробити понад 7 мільйонів дронів, що зрівняє сили на фронті.
Частину коштів спрямують на захист енергетичних об'єктів.
Три країни допоможуть із закупівлею ракет для України
Президент Зеленський домовився з європейськими партнерами про нові внески до програми PURL для закупівлі ракет до Patriot.
Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга у телемарафоні додав, що про фінансування для закупівель зброї та пакети допомоги президент України домовився на Кіпрі.