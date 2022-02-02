Итак, накануне, сотни дальнобойщиков со всей Канады собрались в Ванкувере, чтобы проехать колонной до столицы страны – Оттавы. И там высказать правительству свое недовольство в отношении обязательной вакцинации для водителей грузовиков.

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Настоящий хаос

Изначально акция проходила достаточно мирно, однако после того как дальнобойщики добрались до Оттавы там начался настоящий хаос.



За демонстрацией в Канаде может стоять Россия / Фото BBC

В сети появились кадры как некоторые протестующие используют экстремистские лозунги и плакаты, и при этом буквально оскверняют местные памятники. Полицию также насторожило то, что из мирного шествия в Ванкувере, протест дальнобойщиков начал стремительно обостряться в Оттаве.



Кадры с протестов в Оттаве | Скриншот с видео 24 канала

Ведь требования об отмене обязательной вакцинации для водителей, вдруг переросли в требования отменить все карантинные ограничения вообще и даже отправить правительство в отставку.

Дошло до того, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден покинуть столицу вместе со своей семьей, из-за опасений о собственной безопасности. При этом самих протестующих Трюдо назвал "маргинальным меньшинством".

За протестами может стоять именно Кремль

Дело в том, что Канада одна из лидеров в мире по уровню вакцинации населения. Абсолютное большинство взрослого населения вакцинировано.

При этом даже профсоюз канадских дальнобойщиков осудил эти протесты. Там заявили, что доля вакцинированных водителей составляет 90%, а потому и для таких массовых демонстраций нет никаких причин. Мол, кто эти, якобы водители грузовиков, до конца непонятно.

Исходя из этого, некоторые канадские СМИ предположили, что протесты – это банальная месть Кремля и за ними могут стоять именно россияне.

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Ведь Канада открыто поддерживает Украину в конфликте с Россией, и отставка правительства, которую требуют протестующие, могла бы сыграть на руку Кремлю.

Ранее Россия уже участвовала в разжигании протестов

Конечно, выводы пока делать рано, но и такое предположение канадских СМИ не лишены смысла. Ведь ранее Россия уже участвовала в разжигании протестов "желтых жилетов" во Франции, а также поддерживала радикальные группы антивакцинаторов в других европейских странах.

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А буквально за неделю до начала протестов, Кремль совершил кибератаку на канадские правительственные сайты.

Почему это выгодно Кремлю

При этом, дестабилизация ситуации в Канаде очень выгодна Кремлю.

Ведь в таком случае местные власти будут вынуждены сконцентрироваться на протестах и успокоении толпы, что позволит Москве легче нагнетать обстановку в мире.

И в сегодняшней ситуации в мире, канадские службы безопасности просто вынуждены рассматривать все возможные варианты.

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Ведь даже если к началу этих протестов Москва и не причастна, она в любой момент может вмешаться, чтобы мирная демонстрация превратилась в радикальное побоище с полицией.