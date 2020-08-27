Підготовку до саміту лідерів країни нормандського формату навряд можна назвати завершеною. Як зазначив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, досі коректуються терміни проведення й зустрічі у форматі радників.

Підготовку ще не завершили, – Пєсков

Таку відповідь Пєсков дав на питання, чи можуть глави Франції, Німеччини, Росії та України зустрітись вже у вересні. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

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Що стосується саміту нормандського формату, то це питання підготовки. Зустріч у верхах має бути підготовлена. Поки що навряд чи можна констатувати, що підготовку завершено. Напевно, навряд чи це хтось зможе зробити,

– наголосив Пєсков.

Досі невідома дата зустрічі у форматі радників

Також прессекретар Путіна зазначив, що узгоджують дату й зустрічі радників у нормандському форматі. Досі коректують порядок денний та вивчають графіки учасників.

Зазначимо, зустріч у форматі радників мала відбутись 28 серпня. Проте її перенесли – через відрядження французького делегата. Нова дата – наразі невідома, проте в ОПУ зазначали, що це може відбутись вже до 10 вересня. У Росії, як інформують ЗМІ, кажуть, що зустріч скасували через розбіжності у поглядах.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський раніше зазначив, що після зустрічі у форматі радників можна буде говорити вже й про саміт глав держав "нормандської четвірки".