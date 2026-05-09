У Росії можуть оголосити мобілізацію: політтехнолог припустив, коли це станеться

Росія готується до продовження наступальних дій влітку, але в Кремлі добре розуміють, що відкрита мобілізація може вдарити по внутрішній ситуації в самій країні. Питання тепер не лише в тому, чи наважиться на це Володимир Путін, а й у тому, коли він може піти на такий крок.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що до найближчих політичних подій у Росії Кремль навряд чи ризикне відкрито оголошувати нову хвилю мобілізації. Але, за його словами, далі для Путіна може настати момент, коли відкладати це рішення буде дедалі важче.

Кремль тягне з мобілізацією, бо боїться внутрішнього вибуху

Відкрито оголошувати нову мобілізацію в Кремлі поки не поспішають, хоча потреба в людях для наступу нікуди не зникла. Зараз цю нестачу намагаються закривати тихіше: через гроші, рознарядки, тиск у державних структурах і добровільно-примусовий набір, який подають не як новий етап мобілізації, а як звичне доукомплектування.

Я думаю, що до виборів він не ризикне це зробити. А вибори у них восени. Далі у них ще більш гарна подія – це підняття цін на комуналку,

– сказав Загородній.

Проблема для Росії в тому, що старий ресурс поступово вичерпується. Тих людей, яких раніше затягували на війну з найбідніших і наймаргінальніших середовищ, уже стає менше, а купувати нових охочих дедалі важче.

До уваги! Станом на 5 травня 2026 року загальні втрати Росії у повномасштабній війні, за даними Генштабу, сягнули близько 1 336 120 військових. Також від початку вторгнення ворог втратив 11 917 танків, 24 510 бойових броньованих машин, 41 386 артилерійських систем, 1 361 засіб ППО, 435 літаків, 352 гелікоптери, 33 кораблі й катери, 2 підводні човни, 4 584 крилаті ракети та 272 030 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Водночас економічна ситуація в самій країні лише погіршується, тож будь-яке велике рішення про мобілізацію може вдарити по владі вже не зовні, а зсередини.

Якби все було так просто з мобілізацією, вони б давно її оголосили. Але вони знають, що там дуже негативне тло, а ситуація в країні дуже погіршується економічно,

– наголосив політтехнолог.

Тому зараз у Кремлі, найімовірніше, і далі відтягуватимуть цей крок до останнього. Але що довше триває війна і що менше лишається способів тихо затикати нестачу людей, то ближчим стає момент, коли приховувати цю проблему буде вже значно важче.

Удар по Москві не зробить росіян охочішими до мобілізації

Можливий удар по Москві під час параду 9 травня теоретично міг би стати для Кремля приводом заговорити про велику мобілізацію. Водночас Загородній вважає, що Путін навряд чи піде на такий крок.

До слова! На 9 травня від Путіна навряд чи варто чекати рішень, які виглядали б як визнання провалу. Професор Скотт Лукас вважає, що він не називатиме те, що відбувається, війною і навряд чи оголосить нову масштабну мобілізацію чи відправлення строковиків на фронт, бо це вдарило б по підтримці всередині Росії. Найімовірніше, Кремль знову обмежиться звичним набором пропагандистських тез про "нацистів", НАТО і нібито історичну місію Росії. Тобто головне значення цього дня для Путіна – не нові рішення, а сам показовий виступ, який має створити враження сили й контролю. Після параду, за оцінкою Лукаса, для України важливішим буде вже не сама промова Путіна, а те, як Київ використає наступний етап війни для власного стратегічного посилення і руху до Європи.

Логіка про "обстріл столиці" і заклик усім іти захищати Росію, на його думку, погано працює вже хоча б тому, що в самій країні немає тієї любові до Москви, на яку міг би спертися Кремль.

Він щось занадто добре думає про росіян, які, м'яко кажучи, Москву недолюблюють,

– сказав Загородній.

Він нагадав, як після перших ударів дронів по Рубльовці це не викликало в росіян співчуття до мешканців елітних районів. Навпаки, багато хто сприйняв це із задоволенням, бо для значної частини країни Москва давно лишається чужим привілейованим центром, який живе окремо від решти Росії.

Я пам'ятаю, як Соловйов обурювався, що коли перші дрони прилетіли по Рубльовці, це не викликало жодного співчуття у росіян. Вони, навпаки, пораділи, що туди поприлітало,

– наголосив політтехнолог.

Тому й сценарій, у якому Кремль спробує перетворити удар по Москві на масовий мобілізаційний заклик, не виглядає переконливо. Путін не схожий на лідера, який здатен підняти країну гаслом "вставай, страна огромная", бо за ним стоїть не образ загальнонаціонального захисника, а система, яку багато хто сприймає як владу олігархату і примусу.

Що відомо про підготовку Росії до 9 травня?

Цьогоріч парад у Москві проводять у значно скороченому форматі. На Червоній площі не показуватимуть військову техніку, а західних журналістів, які вже отримали акредитацію, до висвітлення не допустять. За даними Der Spiegel, Кремль уперше спочатку погодив роботу іноземних медіа, а потім відкликав ці дозволи.

Склад іноземних гостей на 9 травня теж став значно вужчим. Єдиним офіційним лідером європейської країни, який приїде до Москви, називають Роберта Фіцо, але він уже заявив, що не братиме участі саме у військовому параді, а лише покладе квіти до Могили Невідомого солдата. Водночас Володимир Зеленський порадив іноземним лідерам утриматися від таких поїздок.