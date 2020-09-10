У Кремлі сподіваються, що на виборах 2024 року їх омине "білоруський сценарій"
У Путіна вважають, що в Білорусі є багато людей, які підтримують Олександра Лукашенка. Так, у Кремлі вважають, що навіть масові протести не є свідченням того, що абсолютно всі білоруси виступають проти Лукашенка. Окрім того, там сподіваються, що в Росії президентські вибори у 2024 році пройдуть спокійно.
Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Интерфакс.
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"Що стосується білоруських подій, завжди після виборів є незадоволені, завжди та у всіх країнах. Питання тільки в тому, чи ці незадоволені перебувають в більшості, чи в меншості. І тут, коли ми говоримо про білоруських події, ми, звичайно, не маємо право забувати про величезну кількість білорусів, які щиро підтримують свого президента", – сказав він.
На думку Пєскова, в Білорусі багато громадян підтримують Лукашенка. Він додав, що "навіть масова акція протесту не свідчить, що абсолютно всі білоруси виступають проти президента".
Окрім того, у Кремлі вважають, що із ситуацією повинні розбиратися самі білоруси. Мовляв, жодна країна не має права влізати у їх справи – "ані ми, ані інші країни Європу чи світу".
Водночас Пєсков сподівається, що Росію омине "білоруський сценарій" на виборах 2024 року.
Політичне життя у нас розвивається за своїм російським сценарієм, і будемо сподіватися, що так і буде,
– наголосив він.
Ситуація в Білорусі: коротко про головне
- 9 серпня в країні відбулись вибори президента, на яких нібито переміг Лукашенко. Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані вийшли на мирні протести.
- Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів: вони били людей, застосовували проти них зброю та затримували.Тисячі людей опинилися у СІЗО, сотні – у лікарнях із травмами. Не обійшлося і без жертв.
- З 11 серпня в Білорусі розпочався всенародний страйк. Працівники влаштували саботаж роботи, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Протести та страйки тривають дотепер.
- Тим часом опозиційних лідерів влада Білорусі або затримує за надуманими звинуваченнями, або відправляє за кордон.