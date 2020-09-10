У Путіна вважають, що в Білорусі є багато людей, які підтримують Олександра Лукашенка. Так, у Кремлі вважають, що навіть масові протести не є свідченням того, що абсолютно всі білоруси виступають проти Лукашенка. Окрім того, там сподіваються, що в Росії президентські вибори у 2024 році пройдуть спокійно.

Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Интерфакс.

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"Що стосується білоруських подій, завжди після виборів є незадоволені, завжди та у всіх країнах. Питання тільки в тому, чи ці незадоволені перебувають в більшості, чи в меншості. І тут, коли ми говоримо про білоруських події, ми, звичайно, не маємо право забувати про величезну кількість білорусів, які щиро підтримують свого президента", – сказав він.

На думку Пєскова, в Білорусі багато громадян підтримують Лукашенка. Він додав, що "навіть масова акція протесту не свідчить, що абсолютно всі білоруси виступають проти президента".

Окрім того, у Кремлі вважають, що із ситуацією повинні розбиратися самі білоруси. Мовляв, жодна країна не має права влізати у їх справи – "ані ми, ані інші країни Європу чи світу".

Водночас Пєсков сподівається, що Росію омине "білоруський сценарій" на виборах 2024 року.

Політичне життя у нас розвивається за своїм російським сценарієм, і будемо сподіватися, що так і буде,

– наголосив він.

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