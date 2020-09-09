Олександр Лукашенко повідомив, що переконував Володимира Зеленського у неворожості Володимира Путіна. Натомість лідер Росії нібито просив Лукашенка підтримати президента України на старті його політичної кар'єри.

Президент Білорусі також зазначив, що навіть Зеленський, якого, за його словами, він підтримував, намагається зараз повчати. Про це повідомило видання Obozrevatel.

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Лукашенко зазначив, що Путін схвалював повчання, які надавав президент Білорусі Володимиру Зеленському. Казав: "Ти його підтримай там, там, молодий, недосвідчений, домовимося. Ти поговори з ним. Ну, так, по-батьківськи".

Я поїхав на Форум регіонів туди, поговорив. Я йому розповів, що у Путіна немає ніякої мети Київ захопити, посягнути на всю східну Україну. У Путіна вистачає Росії! Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, – заявив Олександр Лукашенко.

Також президент Білорусі відреагував на реакцію України щодо насильства над учасниками акцій протесту в Білорусі.

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"Я із Зеленським обговорював, переконував його. Людина, яка розуміє, до мене добре ставився. Бах – заява! Чому? Американці написали", – розповів Лукашенко.