Якщо Білорусь впаде, наступною буде Росія: Лукашенко закликав Путіна готуватись до протестів
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія впаде наступною після Білорусі. Він закликав Путіна не розслаблятися, а готуватися до протестів.
Олександр Лукашенко заявив про це в інтерв'ю російським федеральним ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Поки ще чинний президент Білорусі закликав "багату Росію не тішити себе ілюзіями".
Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтесь. Я розмовляв зі своїм старшим другом, старшим братом Путіним, я його опередив: цьому протистояти неможливо,
– зізнався Лукашенко.
Він також поскаржився на діяльність телеграм-каналів під час протестів у Білорусі. Мовляв, "навіть якщо інтернет прибрати телеграм-канали з Польщі працюватимуть".
"Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж незабаром будуть певні політичні події. Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія", – попередив білоруський президент.
Протести в Білорусі: головне
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Офіційні результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим.
- Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Під час протестів загинули щонайменше 4 людей, тисячі постраждали.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Опозиція створила Координаційну раду, яка має на меті сприяти передачі влади.
- Проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон. Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.
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