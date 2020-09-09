Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Росія впаде наступною після Білорусі. Він закликав Путіна не розслаблятися, а готуватися до протестів.

Олександр Лукашенко заявив про це в інтерв'ю російським федеральним ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Поки ще чинний президент Білорусі закликав "багату Росію не тішити себе ілюзіями".

Якщо ви думаєте, що багата Росія з цим впорається, помиляєтесь. Я розмовляв зі своїм старшим другом, старшим братом Путіним, я його опередив: цьому протистояти неможливо,

– зізнався Лукашенко.

Він також поскаржився на діяльність телеграм-каналів під час протестів у Білорусі. Мовляв, "навіть якщо інтернет прибрати телеграм-канали з Польщі працюватимуть".

"Тому ви не розслабляйтеся. У вас теж незабаром будуть певні політичні події. Якщо сьогодні Білорусь впаде, наступною буде Росія", – попередив білоруський президент.

Протести в Білорусі: головне

У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Офіційні результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим.

Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Під час протестів загинули щонайменше 4 людей, тисячі постраждали.

11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.

Опозиція створила Координаційну раду, яка має на меті сприяти передачі влади.

Проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон. Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.

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