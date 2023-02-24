Зіграла їхня самовпевненість, – Неїжпапа розповів про те, як пішов на дно крейсер "Москва"

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти використовували крейсер "Москва" для своїх загарбницьких цілей. Однак плавав він недовго – завдяки захисникам України у квітні він відправився досліджувати морське дно Чорного моря.

Про те, чому це відбулося, розповів командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа у коментарі Дмитру Комарову, пише 24 Канал.

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Як українці потопили "Москву"

Він підкреслив, що крейсер "Москва" був створений для боротьби з авіаносцями США. Саме його призначення було вести бої в океані. Тож робити у Чорному морі йому було нічого.

Окупанти були переконані, що відстань, на якій знаходиться крейсер від берегів – недосяжна для військових України. Однак, як з'ясувалося, це не так. Тож, як підкреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українці затягнули це іржаве корито безпосередньо у зону ураження та потопили його.

Наші сили та засоби виявили групу кораблів, зокрема, й крейсер "Москва". Ну і ракетний комплекс "Нептун" вразив двома ракетами. Для такого корабля дві ракети – це дуже мало, для того, щоб він був затоплений. Але він зараз на дні,

– сказав Неїжпапа.

Крейсер потопила самовпевненість окупантів

Відправити "Москву" на дно допомогла й самовпевненість загарбників. Адже вони були переконані, що уже не існує ані Військово-морських сил, ані Повітряних сил ЗСУ.

Це самовпевненість. Було сказано, що Військово-морських сил і Повітряних сил ЗСУ більше не існує. А якщо нас не існує, то кого треба боятися? Втратили флагманський крейсер "Москва" на війні флотом, якого немає,

– підкреслив Неїжпапа.

Завдяки знищенню ворожого флагмана Україна змогла не лише деокупувати острів Зміїний, а й забезпечила можливість існування зернової угоди.