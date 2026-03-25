Криголам ФСБ, який міг нести "Калібри": чим цікавий потоплений російський корабель "Пурга"

У ніч на 25 березня Сили оборони уразили російський бойовий криголам "Пурга". Це сталося в Ленінградській області. Тепер стало відомо, що він був потенційним носієм "Калібрів".

Про це повідомляє Defense Express. Аналітики розповіли, чим ще могла бути озброєна "Пурга".

Навіщо криголаму бути носієм "Калібрів"?

Патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550 належав береговій охороні прикордонної служби ФСБ.

У момент атаки він був на Виборзькому суднобудівному заводі у місті Виборг, тобто майже за тисячу кілометрів від України. На цьому заводі "Пургу" дооснащували після спуску на воду у 2022 році. Згодом корабель планували передати на добудову до "Адмиралтейских верфей", які входять до складу Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Чим був озброєний корабель "Пурга" проєкту 23550:

76-міліметрова гармата АК-176МА;

дві зенітні 30-міліметрові гармати АК-630М;

дві контейнерні пускові установки "Калибр-К", які загалом можуть вміщувати 8 крилатих ракет "Калибр" або 8 протикорабельних ракет Х-35.

Хоча можливість носіння крилатих ракет "Калибр" у ньому має бути забезпечено не пусковими шахтами, а контейнерною пусковою установкою "Калибр-К", наявність серійного виробництва якої досі залишається невідомим,

– зауважили Defense Express.

Також "Пурга" мала посадковий майданчик і ангар під гелікоптер Ка-27. На борт можна було взяти декілька катерів та амфібійних човнів на повітряній подушці.

Цікаво! В Генштабі, повідомляючи про успішне ураження, акцентували, що подібні судна виконують завдання як криголама, так і військового корабля.

Чим потопили російську "Пургу"?

Повна водотоннажність "Пурги" 8500 тонн, довжина 114,5 метра, ширина 19,5 метра, максимальна швидкість до 18 вузлів, а екіпаж 60 осіб. Тобто це зовсім не малий корабель, а це означає, що дрон, який його уразив, був зі справді потужною бойовою частиною, а також був достатньо точний, щоб влучити у невелику зону поблизу ватерлінії,

– підкреслили аналітики.

Вони припустили, що це міг бути безпілотник, перероблений з одномоторного літака А-22. Саме таку зброю бачили над Ленінградською областю під час атаки.

В "Мілітарному" загалом згодні з такою версією, але пишуть і про можливість диверсії. Адже "Пурга" була оточена іншими кораблями, а з іншого боку був пірс.