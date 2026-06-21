"Крим московський "лагає": "Мадяр" показав успішну роботу українських дронів по об'єктах ворога

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про серію нічних уражень російських військових та інфраструктурних об’єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших ділянках. Операції були проведені на значній відстані.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр").

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Що змогли уразити дрони?

За даними СБС, операції були проведені в межах так званої глибокої уражаючої кампанії по військовій інфраструктурі противника.