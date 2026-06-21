21 червня, 11:37
"Крим московський "лагає": "Мадяр" показав успішну роботу українських дронів по об'єктах ворога
Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про серію нічних уражень російських військових та інфраструктурних об’єктів у тимчасово окупованому Криму та на інших ділянках. Операції були проведені на значній відстані.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр").
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Що змогли уразити дрони?
За даними СБС, операції були проведені в межах так званої глибокої уражаючої кампанії по військовій інфраструктурі противника.