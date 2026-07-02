Блекаут та застигла на полях техніка: у Меджлісі розкрили реальну ситуацію в Криму

В окупованому Криму паливна криза вже виходить далеко за межі автозаправок. Через дефіцит дизелю на полях зупиняється сільськогосподарська техніка, підприємства відправляють людей у неоплачувані відпустки, а після ударів по підстанціях частина півострова залишилася без електроенергії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі 24 Каналу розповів, як нестача пального та блекаути паралізують окремі райони й цілі сектори економіки. За його словами, найбільше вже потерпають туризм, будівництво, аграрна галузь, а також малий і середній бізнес.

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Частина Криму залишилася без світла й пального

Окупаційна влада вже визнає, що найближчим часом помітних обсягів пального на кримських заправках не буде. Фактично це означає, що цивільне населення протягом наступних днів майже не отримуватиме бензину й дизелю, а чітких строків відновлення постачання немає.

Путін обіцяв, що щомісяця для мінімальних потреб Криму постачатимуть щонайменше 70 тисяч тонн пального. Але ці слова ніяк не можуть бути реалізовані,

– сказав Чубаров.

Ситуацію ускладнили удари по двох потужних підстанціях у західній частині півострова. Йдеться про підстанцію "Донузлав", поблизу якої розташована російська військова база, а також про об'єкт біля селища Митяєве. Обидві підстанції зазнали суттєвих пошкоджень.

Зараз повністю знеструмлені Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой і Джанкойський район, Євпаторія, території навколо неї та Сакський район. Сьогодні там блекаут,

– розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Через нестачу електроенергії окупанти намагаються скоротити споживання навіть у транспортній сфері. У Євпаторії до 3 липня офіційно зупинили рух трамваїв, сподіваючись заощадити ресурс, однак гарантій, що до цього часу енергопостачання вдасться повністю відновити, немає.

Паливна криза зупиняє цілі галузі

Нестача пального вже б'є не лише по транспорту, а й по роботі підприємств у різних частинах півострова. Особливо гостро це відчуває аграрний сектор, де саме триває збирання врожаю. Техніка не може вийти в поля або зупиняється просто під час робіт, а зібрану продукцію дедалі складніше вивозити до місць зберігання та продажу.

Навіть у проросійських пабліках показують, як техніка стоїть на полях, бо немає дизельного пального. Не можуть і вивезти продукцію до місць зберігання чи продажу,

– розповів Чубаров.

Ще гірша ситуація склалася у туристичній галузі, будівництві, малому та середньому бізнесі. Там значна частина роботи залежить від автотранспорту, тому дефіцит бензину й дизелю фактично зупиняє звичну діяльність. Туристичний сезон уже опинився під серйозною загрозою, а окупаційна влада закликає росіян не привозити дітей до санаторіїв і таборів щонайменше до 1 вересня.

Найбільш провальними зараз є туристичний сектор, будівництво, дрібний і середній бізнес, де значну частину діяльності становить автотранспорт. Це все вже лежить,

– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Підприємства починають звільняти працівників або відправляти їх у неоплачувані відпустки на невизначений термін. У результаті паливна й енергетична кризи поступово перетворюються на загальний економічний параліч, який охоплює дедалі більше сфер життя в окупованому Криму.

Чубаров розповів про блекаути й дефіцит пального в Криму: дивіться відео