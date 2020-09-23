На кримчан тиснуть, аби ті відмовились від українських паспортів, – посол України в ООН
В окупованому Росією Криму на людей тиснуть та переслідують їх. Йдеться про тих кримчан, у яких є українські паспорти – вимагають, аби ті від документа відмовились.
Про це заявив представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю "Крим.Реалії" та пояснив, що окупанти змушують жителів півострова порвати свої українські паспорти. Однак зауважив, що це не означає, що Україна припинить вважати кримчан своїми громадянами.
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"Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбавилися цих паспортів – це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає із наявності паспорта", – запевнив Кислиця.
Він пояснив, що паспорт люди отримують на підставі того, що вже є громадянкою або громадянином України.
Тому навіть, якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України,
– сказав Кислиця.