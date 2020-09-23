В окупованому Росією Криму на людей тиснуть та переслідують їх. Йдеться про тих кримчан, у яких є українські паспорти – вимагають, аби ті від документа відмовились.

Про це заявив представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю "Крим.Реалії" та пояснив, що окупанти змушують жителів півострова порвати свої українські паспорти. Однак зауважив, що це не означає, що Україна припинить вважати кримчан своїми громадянами.

Цікаво "Екстреміст": ФСБ схопила в Криму українця за роздавання листівок

"Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбавилися цих паспортів – це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає із наявності паспорта", – запевнив Кислиця.

Він пояснив, що паспорт люди отримують на підставі того, що вже є громадянкою або громадянином України.

Тому навіть, якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України,

– сказав Кислиця.

До слова. Раніше Кримська правозахисна група повідомляла, що російські прикордонники штрафують кримчан на адмінкордоні з анексованим Кримом. Річ саме у паспорті, який є у громадян. Якщо вони мають мають український, а не російський – змушені заплатити 2 тисячі рублів.