ФСБ Росії затримала в анексованому Криму двох чоловіків – громадянина України та громадянина РФ. Обом закидають "підтримку українських націоналістів" і спроби "дестабілізації ситуації й екстремізм".

В окупованому росіянами Криму громадянин України 1998 року народження, мовляв, закликав до порушення територіальної цілісності Росії. Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням інформацію від ФСБ.

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Затриманий окупантами українець у вересні 2020 року, кажуть у ФСБ, поширював антиросійські листівки "екстремістського змісту". Тож росіяни звинуватили його в "спробі дестабілізації ситуації в регіоні".

А от затриманий 21 вересня громадянин Росії 1992 року народження (мешканець Євпаторії) взагалі чомусь підтримував українські націоналістичні угруповання. А отже, публічно виправдовував тероризм і екстремізм.

Ба більше, у ФСБ стверджують, що чоловік планував підірвати адмінбудівлі у Криму, про що хвалився у соцмережах. У нього начебто вилучили "компоненти вибухових пристроїв" та "предмети, зовні схожі на вогнепальну зброю".

Підозрюваних "суд" у Криму вже арештував, але на який термін – не відомо. У Росії за злочини, у яких звинувачують затриманих максимальне покарання – 5 років позбавлення волі.

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До слова, 27 серпня стало відомо, що Федеральна служба безпеки затримала російського військового, який нібито передавав секретні дані Міністерству оборони України.

А от 12 вересня СБУ затримала російського агента на Рівненщині, який планував вбивство українських військових та низку диверсій.