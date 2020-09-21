Окупований Крим потрібен Росії як військовий плацдарм на території Середземноморського басейну. Крім цього, чимало військовослужбовців прибувають на півострів через навчання "Кавказ-2020".

Кримчани не потрібні Росії. Про це розповів представник президента Володимира Зеленського в Автономній республіці Крим Антон Кориневич в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Для чого Росія стягує військових до Криму

За словами Кориневича, півострів необхідний для РФ як військовий плацдарм на території Середземноморського басейну. Саме тому туди перемістили велику кількість найновішого озброєння. Кориневич наголосив, що в цих місцях може зберігатися ядерна зброя.

Представник Зеленського запевняє, що також однією з причин, чому до Криму стягують військових з усієї Росії, є заплановані навчання "Кавказ-2020".

Що відомо про військові навчання "Кавказ-2020"