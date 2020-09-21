Волонтери спільноти InformNapalm зібрали нові докази, які свідчать про участь в анексії Криму одразу трьох військових частин Збройних сил Росії. Переважно це морські піхотинці, які самі хизувалися військовими злочинами.

Наразі в базі даних про агресію Росії фігурують 99 військових частин, а тепер додадуться ще 3, розповідає InformNapalm.

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Військові частини, що окуповували Крим:

382 окремий батальйон морської піхоти Чорноморського флоту Росії, військова частина №45765,

727 ОБМП Каспійського флоту Росії, військова частина №20264,

205 загін управління допоміжного флоту Чорноморського флоту Росії, військова частина №43535.

Розслідування щодо російських військових

Відправною точкою стала публікація в соціальних мережах медаль "за повернення Криму" – така собі чорна мітка про військовий злочин, які окупанти роздавали своїм військовим. Хоча хлопець ховався за нікнеймом, його знайшли за допомогою списку друзів, а також по коментарях родичів.



Медаль, якою похвалився окупант / Фото InformNapalm

Далі вдалося з'ясувати, що на військову службу хлопця призвали ще у 2013 році. Її майбутній окупант проходив у Севастополі, де ще й до окупації тимчасово дислокувався Чорноморський флот Росії.

Цим російським військовим є нині 26-річний Олександр Євгенійович Удодов. Ще до анексії українського півострова він перейшов на службу в 382 ОБМП.



Удодов на службі в 382 ОМБП / Фото InformNapalm

В Україні кажуть, що язик до Києва доведе. Втім для російських окупантів більш актуальним буде – язик до Гааги доведе. Далі в коментарях під фото за 23 лютого 2014 року (у четвертий день окупації Криму) військовий зізнається, що військовий корабель, на якому він служить, вирушає в Севастополь.



Удодов на колекторному судні, відправка в Севастополь / Фото InformNapalm

До слова, цим самим фото він доводить причетність до окупації 205 загону управління допоміжного флоту, адже саме йому належить колекторне судно КИЛ-158.

Далі Удодов постить фото з захоплених українських військових частин. Командував їхнім захопленням командир 382 ОБМП Олександр Картавкін, який згодом прийняв командування 727 ОБМП.



Російські окупанти при захопленні української авіабази в Новофедорівці /Фото InformNapalm

Згодом додатково довели причетність 727 ОБМП заступника командира 3 взводу 2 роти батальйону Ільшата Фатхутдінова. Його зафіксували з медаллю "за звільнення Криму".

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