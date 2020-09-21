Волонтери знайшли нові докази участі російських військ в анексії Криму: фото
Волонтери спільноти InformNapalm зібрали нові докази, які свідчать про участь в анексії Криму одразу трьох військових частин Збройних сил Росії. Переважно це морські піхотинці, які самі хизувалися військовими злочинами.
Наразі в базі даних про агресію Росії фігурують 99 військових частин, а тепер додадуться ще 3, розповідає InformNapalm.
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Військові частини, що окуповували Крим:
- 382 окремий батальйон морської піхоти Чорноморського флоту Росії, військова частина №45765,
- 727 ОБМП Каспійського флоту Росії, військова частина №20264,
- 205 загін управління допоміжного флоту Чорноморського флоту Росії, військова частина №43535.
Розслідування щодо російських військових
Відправною точкою стала публікація в соціальних мережах медаль "за повернення Криму" – така собі чорна мітка про військовий злочин, які окупанти роздавали своїм військовим. Хоча хлопець ховався за нікнеймом, його знайшли за допомогою списку друзів, а також по коментарях родичів.
Медаль, якою похвалився окупант / Фото InformNapalm
Далі вдалося з'ясувати, що на військову службу хлопця призвали ще у 2013 році. Її майбутній окупант проходив у Севастополі, де ще й до окупації тимчасово дислокувався Чорноморський флот Росії.
Цим російським військовим є нині 26-річний Олександр Євгенійович Удодов. Ще до анексії українського півострова він перейшов на службу в 382 ОБМП.
Удодов на службі в 382 ОМБП / Фото InformNapalm
В Україні кажуть, що язик до Києва доведе. Втім для російських окупантів більш актуальним буде – язик до Гааги доведе. Далі в коментарях під фото за 23 лютого 2014 року (у четвертий день окупації Криму) військовий зізнається, що військовий корабель, на якому він служить, вирушає в Севастополь.
Удодов на колекторному судні, відправка в Севастополь / Фото InformNapalm
До слова, цим самим фото він доводить причетність до окупації 205 загону управління допоміжного флоту, адже саме йому належить колекторне судно КИЛ-158.
Далі Удодов постить фото з захоплених українських військових частин. Командував їхнім захопленням командир 382 ОБМП Олександр Картавкін, який згодом прийняв командування 727 ОБМП.
Російські окупанти при захопленні української авіабази в Новофедорівці /Фото InformNapalm
Згодом додатково довели причетність 727 ОБМП заступника командира 3 взводу 2 роти батальйону Ільшата Фатхутдінова. Його зафіксували з медаллю "за звільнення Криму".
Чому це важливо
- Анексія Криму була військовою операцією Росії і незаконним захопленням території іншої держави, фактично військовим злочином. Це визнає увесь світ, крім самої Росії.
- Росія стверджує, що кримчани "самі на референдумі так вирішили". Натомість своїх військових, які вторглися в Україну без розпізнавальних знаків, не визнають. За словами російської влади, це такі "добровольці", хоча й озброєні як професійне військо.
- Водночас докази про участь російських військових в окупації лише зайвий раз доводять, що півострів Росія окупувала саме військовим шляхом, ввівши свої війська на територію іншої держави.