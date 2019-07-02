Кримчани масово їдуть у Херсон оформлювати українські закордонні паспорти: відео

Жителі окупованого Росією півострова заполонили сервісні центри у Херсоні. Відомо, що кримчани їдуть на материкову Україну, аби оформлити український закордонний паспорт.

Відео черг опублікував блогер Рустем Адагамов для програми "Крим Реалії".

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Так, люди у черзі скаржаться, що з кримською пропискою у російському паспорті не можуть виїхати за кордон. Тому вирішили зробити отримати закордонний паспорт як громадяни України.

Жителям півострова спочатку доводиться діставатись до адмін-межі автобусом з російською реєстрацією, а після її перетину люди пересідають у автобус на українських номерах. Коштує така поїздка приблизно 600 гривень.

Дивіться відео: як кримчани стоять у чергах заради українського закордонного паспорта

Проте мешканцям Херсона такі гості не довподоби. У соцмережах скаржаться на наплив "паспортних туристів". Мовляв, вони створюють черги не лише у сервісних чергах, а у аптеках та магазинах.

"Я думаю, взагалі не варто давати їм паспорти. Як вони Крим здали, то всі були згодні з референдумом, а тепер їх (біометричні паспорти, – 24 канал) масово отримують", – вважають херсонці.

Водночас, у Державній прикордонній службі України зазначають, що закордонні паспорти видають не всім кримчанам.