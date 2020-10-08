Кримінальних справ щодо білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської у Російській Федерації немає. Саме таку заяву зробили у МВС Росії та переконували, що її присутність у базі осіб, яких розшукують, можна легко пояснити.

Як повідомляє Інтерфакс, у російському міністерстві зазначили, що внесення Тихановської до цієї бази є "технічним аспектом взаємодії союзних держав".

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"Кримінальних справ стосовно Світлани Тихановської правоохоронні органи Російської Федерації не порушували", – заявили у МВС Росії.

Чому Тихановська у базі розшукуваних осіб Росії

У пресслужбі відомства пояснили, що Головний інформаційно-аналітичний центр МВС Росії формує та веде Міждержавний інформаційний банк. "Банк функціонує на підставі Угоди про взаємини міністерств внутрішніх справ у сфері обміну інформацією та Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю, укладених у рамках СНД", – сказали там.

У пресслужбі пояснили, що цей інформаційний банк формується відповідно до Регламенту компетентних органів. Це роблять для здійснення міждержавного розшуку осіб, який затвердила у 2015 році Рада глав урядів СНД.

У рамках взаємодії між Союзними державами інформація про розшук Тихановської розміщується в загальній базі,

– зауважив співрозмовник агентства.

Він наголосив, що кримінальну справу російські правоохоронці щодо неї не порушували.

Інформація про те, що Світлану Тихановську оголосили в розшук у Росії з'явилась 7 жовтня 2020 року. Детальніше про це – читайте тут.