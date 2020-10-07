Світлана Тихановська оголошена в розшук в Росії. Ймовірно, це пов’язано з тим, що в Білорусі її звинувачують у закликах до нанесення шкоди нацбезпеці.

Оскільки Білорусь та Росія утворили Союзну державу, то у них є безліч спільних принципів та зобов’язань. Про те, що Тихановську оголосили в розшук пишуть росЗМІ, передає 24 канал.

Раніше Тихановська хоче, аби Путін був посередником на переговорах Лукашенка з опозицією

У російській базі МВС вказано, що Тихановську розшукують за статтею кримінального кодексу.

За інформацією ЗМІ, у розшук Тихановська спершу була оголошена в Білорусі, але він також здійснюватиметься у Росії, оскільки йдеться саме про міжнародний розшук.

Зауважимо, що в Білорусі опозиціонерку звинувачують за 361 статтею кримінального кодексу "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці".

Зверніть увагу! Світлана Тихановська з 10 серпня перебуває в Європі. Туди вона виїхала відразу після оголошення попередніх результатів президентських виборів в Білорусі.

Тим часом у Білорусі не стихають протести. Вже майже 2 місяці поспіль громадяни країни виходять на вулиці своїх міст з демонстраціями. Так вони висловлюють свою незгоду з результатами президентських виборів. Більше про протести в Білорусі ви можете дізнатися за посиланням.