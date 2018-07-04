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Кримінальний блок поліції зовсім не реформовано, – експерт про причини недовіри до НПУ

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Реформа українських правоохоронців святкує третій День народження. 4 липня 2015 року, на Софійській площі у Києві перші співробітники нової поліції склали присягу на вірність. Нині копи працюють у кожному куточку України.

Кореспонденти 24 каналу довідалися, чи успішна реформа поліцейських на ділі, або ж у новенькій формі працюють все ті ж міліцейські. Три роки тому на Софіївській площі у Києві був справжній аншлаг. Перші люди держави та дві тисячі дебютантів поліцейської реформи.

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Слідом за столицею були Львів, Одеса, Харків, тощо. На Житомирщині за конкурсом взяли чотири сотні нових поліцейських. Це шоста частина особового складу. В управлінні кажуть, форму змінили, штат оновили. Однак, роботи ще багато.

На Рівненщині патрульних за півтисячі. У регіоні багато охочих себе спробувати у правоохоронних органах. Але звільняються теж чимало. Часто патрульні скаржаться на маленьку зарплатню, адже 8 тисяч у 2015 і 2018 – різні речі. А декого звільняють. Недобросовісних тут за три роки нарахували дюжину.

І у нас є недобросовісні працівники, але це число дуже мале. Я з ними борюсь. Якщо надходить скарга, ми проводимо службове розслідування в результаті, або звільняємо, або надаємо неповну посадову відповідальність, або догану. Ми самі не раді, що є такі люди, і ми їх позбавляємось,
– наголосив начальник Управління патрульної поліції в Рівненській області Сергій Мерчук.

Експерти кажуть, початок реформи був пишний і яскравий, але на сьогодні все не так оптимістично. Так, створили патрульну поліцію, дорожну поліцію. Однак, правоохоронці все ж залежні від політиків, і від Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І це ще не всі проблеми.

"Зовсім не реформовано кримінальний блок поліції, і він якраз тягне униз всю довіру з боку населення до поліції, тому що неефективна вона у цій частині і не виконує вона ті завдання, які перед нею ставляться. І в порівнянні з 2015 роком, вже у 2017 – 2018 роках у питанні змін і реформи поліції немає яскравих дій і кардинальних змін з боку роботи поліції", – зазначив експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук.

За три роки кількість працівників Національної поліції значно збільшилась: нині таких понад 132 тисячі. З них 81 % – чоловіки та майже 19 % – жінок. А Міністр внутрішніх справ хвалиться високим рівнем довіри суспільства до правоохоронців. Так, за соцопитуванням у січні він становив майже 40%. Удвічі вищий, ніж до реформи.

Автор: Євген Скоріна
Теги: Новини України Поліція
Джерело: 24 канал
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