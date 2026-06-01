Росіяни будуть змушені використовувати Керченський міст для перевезення техніки, – Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що країна-агресорка може в майбутньому перевозити військові вантажі Керченським мостом. Такий розвиток подій, за його словами, може відбутися після того, як окупанти вичерпають резерви військової техніки та запаси пального для заправок.

повідомляє 24 Канал.

Що може робити Росія?

Плетенчук розповів, що в якийсь період, коли проблеми з логістикою загостряться, росіяни, скоріш за все, будуть змушені перекидати небезпечні вантажі мостом. Він зазначив, що такий варіант стане проблемою для окупантів.

Міст має серйозні обмеження щодо паливно-мастильних вантажів та до перевезень залізницею, як з безпекового погляду, так і через ті пошкодження, які отримав раніше. Проте, на думку речника, росіяни будуть вимушені підключити й цю логістику. Цей момент може настати, коли будуть вичерпані резерви військової техніки та пального для неї.

Тим більше поромні перевезення наразі для них вчергове унеможливлені за рахунок пошкоджень або знищень залізничних поромів. Звичайні пороми таких обсягів вантажів не можуть забезпечити, а залізничні зараз не працюють,

– заявив Дмитро Плетенчук.

Також його запитали, як можуть вплинути на події на фронті перекидання Росією своїх операторів БпЛА та РЕБ з передової для захисту траси Крим-Ростов. Речник зазначив, що ця траса відповідає не лише за забезпечення Криму та угруповання, яке там перебуває, а й за забезпечення військ на окупованих українських територіях на півдні (Запорізька та Херсонська області).

Проблеми росіян з логістикою зростають

Після успішних атак Сил оборони України по російських НПЗ і перерізання логістики на окупованих територіях окупанти забилися в істериці. Паливний дефіцит у регіоні зберігається. Автозаправні станції порожніють, водії змушені довго чекати своєї черги. Із 31 травня реалізацію бензину марки АІ-95 на деяких АЗС обмежили — тепер його відпускають лише за спеціальними талонами.

У понеділок, 1 червня, ситуація з паливом в Криму погіршилася ще більше. Після вихідних водії не лише зіткнулися з обмеженнями на продаж, а й взагалі не можуть купити бензин.

Також росіяни мають на фронті проблеми, пов'язані з їхніми втратами. Залучати людей до війська стає все складніше, через що змінюється і ситуація на полі бою.