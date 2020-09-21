Журналіст і медіа-координатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов відбув термін ув'язнення та вийшов на свободу 21 вересня. Політв'язня раніше засудили до 2,5 років позбавлення волі.

Його зустріли в Ростовській області РФ генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і консул Юрій Довгуля. Про це повідомляє пресслужба "Кримської солідарності".

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Що відомо про засудження Нарімана Мемедемінова

Російська влада в жовтні 2019 року засудила журналіста до 2,5 років ув'язнення за звинуваченням у публічних закликах до тероризму. Він відбував покарання в колонії-поселенні №8, яка розташована в селищі Садковський Ростовської області.

Його прізвище фігурувало в ряді політичних кримінальних справ: журналіста Миколи Семени, "диверсанта" Ридвана Сулейманова і заступника глави Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Мемедемінова політичним в'язнем і вважає, що його переслідування пов'язане з активною правозахисною і журналістською діяльністю, а також критикою російських правоохоронних органів.

Зверніть увагу! Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв раніше звинуватив президента Росії Володимира Путіна в організації знущань над в'язнями в окупованому Криму. Він вважає, що Путін особисто відповідає за тортури та ув'язнення.

Наріман Мамедінов вийшов на волю / "Кримська солідарність"