Кримський політв'язень Мемедемінов вийшов на волю: його зустріли друзі та дипломати – фото
Журналіст і медіа-координатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов відбув термін ув'язнення та вийшов на свободу 21 вересня. Політв'язня раніше засудили до 2,5 років позбавлення волі.
Його зустріли в Ростовській області РФ генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і консул Юрій Довгуля. Про це повідомляє пресслужба "Кримської солідарності".
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Що відомо про засудження Нарімана Мемедемінова
- Російська влада в жовтні 2019 року засудила журналіста до 2,5 років ув'язнення за звинуваченням у публічних закликах до тероризму. Він відбував покарання в колонії-поселенні №8, яка розташована в селищі Садковський Ростовської області.
- Його прізвище фігурувало в ряді політичних кримінальних справ: журналіста Миколи Семени, "диверсанта" Ридвана Сулейманова і заступника глави Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова.
- Правозахисний центр "Меморіал" визнав Мемедемінова політичним в'язнем і вважає, що його переслідування пов'язане з активною правозахисною і журналістською діяльністю, а також критикою російських правоохоронних органів.
Наріман Мамедінов вийшов на волю / "Кримська солідарність"