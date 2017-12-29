Кримський міст: опубліковані свіжі фото з будівництва

Міністерство транспорту Росії опублікувало свіжі фото Кримського моста через Керченську протоку. Відповідні знімки були зроблені під час візиту російського міністра на будівництво моста.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансу РФ.

Згідно з планами, після введення в експлуатацію міст перетинатимуть до 12-13 тисяч автомобілів на добу у курортний сезон і перший час після відкриття.

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Окрім того, у 2018 році планується побудувати ближні підходи до мосту зі сторони Кубані та зі сторони окупованого півострова. А ще від моста до траси "Таврида" планується побудувати 8,6 кілометра нової дороги.

До слова, напередодні також були опубліковані фото Кримського мосту, на яких робітники з'єднують прольоти естакади.