Росіяни проводять обшуки в мечетях, – Чубаров сказав, кого найбільше бояться окупанти в Криму

Російські окупанти посилюють репресії в Криму на тлі погіршення ситуації на півострові. Зокрема, останніми тижнями почастішали візити до будинків кримських татар і не тільки.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів 24 Каналу, що окупаційна влада розглядає кримських татар як найбільш організовану частину населення півострова, яка переважно не сприймає російську окупацію. Саме тому тиск на них системно посилюється.

Як окупанти посилюють тиск на кримських татар

Рефат Чубаров зазначив, що російська окупаційна влада проводить політику системного залякування кримських татар. На його думку, що гіршою стає ситуація в Криму та Росії, то сильнішими будуть репресії.

Глава Меджлісу про репресії кримськотатарського народу: відео

Крім того, абсолютна більшість кримських татар не приймає російську окупацію. Тому росіяни цілеспрямовано чинять тиск саме на них.

Останніми тижнями ми моніторили нарощування відвідувань домів кримських татар, так званих "бесід", і в деяких моментах – обшуки, особливо в мечетях,

– сказав Чубаров.

За його словами, посилення репресій відбувається паралельно з погіршенням ситуації на самому півострові. Зокрема, проблеми зачіпають і північні райони Криму, які традиційно залишаються найбільш уразливими, а також схід півострова, зокрема Феодосію та її околиці.

Глава Меджлісу також розповів про проблеми з електропостачанням. Зокрема, в Алушті та Ялті протягом певного періоду діяли обмеження, коли світло подавали на дві години, після чого шість годин його не було.

До слова. Уночі 13 серпня 2026 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, що спричинили масштабний блекаут у місті. Місцеві мешканці повідомляли про повне зникнення електропостачання після атаки, яку пов'язують із діяльністю безпілотників.

Такі проблеми негативно впливають і на місцеву економіку. Окупанти намагаються використовувати кримські підприємства у власних інтересах, однак нині через накопичення проблем вони також стикаються із серйозними труднощами.