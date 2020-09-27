В окупованому Криму назавжди зникло одне із найкрасивіших озер: фото
В окупованому Криму в Сонячній Долині повністю висохло озеро Три Сестри. Раніше водойму вважали однією із найкрасивіших в Україні.
У мережі люди обурюються діями окупантів, які не зробили нічого, аби врятувати озеро від засухи. Сумними кадрами з місцини, де колись були Три Сестри, поділилися на сторінці блогера RoksolanaToday&КрымUA.
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Легендарне озеро було розташоване у Сонячній Долині за кілометр від Чорного моря, поблизу гірського хребта Ечки-даг та Лисячої бухти.
Кратер водойми мав високу греблю, з нього виходила річка Менерлі-Узень – тепер тут суха глина, дно в тріщинах, води немає,
– пишуть у мережі.
У мережі також порівняли, як виглядала місцина до та після окупації.
Дефіцит води у Криму: що відбувається
- До окупації півострова Україна через Північно-Кримський канал постачала у Крим близько 80% прісної води.
- Однак після анексії Криму Росією у 2014 році Україна припинила водопостачання.
- У 2020 році окупанти визнали, що на півострові дефіцит прісної води. Лише за місяць її запаси скоротились на 12 мільйонів кубів.
- У Криму висихають річки та озера. 16 вересня ЗМІ повідомили, що навіть Сімферопольське водосховище повністю висохло.