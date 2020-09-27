В окупованому Криму в Сонячній Долині повністю висохло озеро Три Сестри. Раніше водойму вважали однією із найкрасивіших в Україні.

У мережі люди обурюються діями окупантів, які не зробили нічого, аби врятувати озеро від засухи. Сумними кадрами з місцини, де колись були Три Сестри, поділилися на сторінці блогера RoksolanaToday&КрымUA.

Зверніть увагу Мінус одна річка: в окупованому Криму загострюються проблеми з водою – фото

Легендарне озеро було розташоване у Сонячній Долині за кілометр від Чорного моря, поблизу гірського хребта Ечки-даг та Лисячої бухти.

Кратер водойми мав високу греблю, з нього виходила річка Менерлі-Узень – тепер тут суха глина, дно в тріщинах, води немає,

– пишуть у мережі.

У мережі також порівняли, як виглядала місцина до та після окупації.

Озеро Три Сестры

Солнечная Долина

НА ДНЕ...

слева озеро ДО наступления пушной гавани)

справа-сейчас

дно... pic.twitter.com/BLX5nklyZd — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 26, 2020

Зауважте! Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає, що окупаційна влада повинна забезпечити усім необхідним мирне населення цієї території. Отже, питання водопостачання Криму – це відповідальність Росії, а не України.

Дефіцит води у Криму: що відбувається