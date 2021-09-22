В інцидентах загалом загинуло 52 людини. Найпоширеніша причина катастрофи – несправність літака або помилка пілота.

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Аналітики припускали, що кількість аварій могла збільшитись через посилення підготовки льотного складу збройних сил Росії. Проте це не пояснює, чому 60% аварій сталися через помилку пілотів, натомість 40% – через технічну несправність літаків.

Росіяни замовчують проблему

Цікаво, що центральні російські телеканали в серпні 2021 року намагалися не помічати масштаби значного зростання авіакатастроф військової авіації у Росії. Цю проблему вони замовчували та відвертати увагу росіян гострою критикою в бік України.

Зокрема, багато уваги звернули на парад Дня Незалежності, а також шукали причину для критики й дискредитації Сполучених Штатів Америки в контексті виводу американських військ з Афганістану.

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Прикметно, що 23 серпня, коли черговий російський МіГ-29 згорів на землі під час усунення несправності після невдалого польоту, на офіційному ютуб-каналі міністерства оборони Росії оприлюднили трейлер до фільму "Небо" про російських військових пілотів у Сирії.

Що робили російські пілоти у Сирії

Хоча Росія намагається через кіно романтизувати професію військового пілота, але з кожним роком престиж цієї професії падає, як періодично падають і російські військові літаки.

У листопаді 2018 року міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm публікувала дані офіцера повітряно‑космічних сил Росії, штурмана багатоцільового винищувача Су-30, льотчика першого класу, старшого лейтенанта Олексія Копаєва.

Мовилось про аудіоперехоплення розмов і документи з грифом "для службового використання" з його електронної пошти. У приватних телефонних розмовах російський офіцер заявляв, що одним із завдань ПКС Росії у Сирії було "впіймати невидимку американську, F-22 Raptor".



Американський винищувач F-22 Raptor / Фото Rob Shenk

Крім того, за російськими пілотами за час операції у Сирії тягнеться кривавий слід бомбових ударів по шпиталях, школах та інших об'єктах цивільної інфраструктури. Через російські авіаудари в Сирії загинули тисячі мирних мешканців.

"Витік секретних даних"

У 2016 році міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала звіт "Хто бомбить цивільних у Сирії: особисті дані 116 офіцерів ПКС РФ". Ці матеріали переклали на 13 мов і спричинили міжнародний резонанс.



Росіяни обстрілюють цивільні квартали у Сирії / Фото Getty Images

На російському телебаченні публікації InformNapalm з даними офіцерів ПКС, які виконують завдання в Сирії, назвали небезпечним "витоком секретних даних". Волонтери продовжують збирати інформацію про причини такої небувалої активності російської авіації.