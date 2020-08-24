Ввечері 23 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області 44-річний чоловік кинув гранату в групу своїх знайомих. Внаслідок цього інциденту постраждали четверо чоловік.

За попереднім висновком експертів вибухнула граната РГД-5, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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Інцидент трапився близько 23 години вечора 23 серпня на вулиці Скляра. Причиною для таких дій чоловіка був попередній конфлікт між чоловіками.

Внаслідок вибуху постраждали четверо чоловіків. Їх усіх доставили до лікарні з вибуховими травмами й осколковими пораненнями.

Зловмисника вже затримали правоохоронці. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство. За це чоловіку загрожує від 7 до 15 років за ґратами.



Місце вибуху гранати в Кривому Розі / фото поліції