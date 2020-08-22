У Кальміуському районі Маріуполя в одному з житлових будинків прогримів вибух. Поліція з'ясувала, що вибухнула граната.

Що відомо про вибух гранати у Маріуполі

У результаті загинув 59-річний чоловік. Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Правоохоронців сповістила мешканка будинку, яка на момент вибуху перебувала на дворі. На місці події поліцейські вилучили речові докази та призначили низку експертиз.

Крім того, в ході огляду будинку правоохоронці виявили різноманітні боєприпаси. Зараз поліція встановлює їхнє походження.

Мовиться про:

майже 300 набоїв різного калібру;

гільзи;

порох.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками статті 115 про нещасний випадок та статтею 263 про незаконне поводження з боєприпасами.



Вибух гранати у Маріуполі / Фото Нацполіція