У житловому будинку Маріуполя вибухнула граната: помер чоловік
У Кальміуському районі Маріуполя в одному з житлових будинків прогримів вибух. Поліція з'ясувала, що вибухнула граната.
Що відомо про вибух гранати у Маріуполі
У результаті загинув 59-річний чоловік. Про це повідомляє поліція Донецької області.
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Правоохоронців сповістила мешканка будинку, яка на момент вибуху перебувала на дворі. На місці події поліцейські вилучили речові докази та призначили низку експертиз.
Крім того, в ході огляду будинку правоохоронці виявили різноманітні боєприпаси. Зараз поліція встановлює їхнє походження.
Мовиться про:
- майже 300 набоїв різного калібру;
- гільзи;
- порох.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками статті 115 про нещасний випадок та статтею 263 про незаконне поводження з боєприпасами.