В кінці лютого 2014 року, коли в РНБО розглядали питання щодо Криму, Сергій Кривонос був начальником Штабу високомобільних десантних військ. Він чітко розумів ситуацію, яка відбувалась на півострові. Якби тоді все відбулось згідно з планом щодо протидії можливого захоплення територій – все було б інакше.

Якби потрібні частини ввели відповідно до плану, можливо, росіяни б діяли інакше. Про це генерал Збройних сил України, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ розповів в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі.

Читайте першу частину інтерв'ю Чи зможе Україна домовитись про мир з Росією: відверте інтерв'ю з Кривоносом

Українські десантники в Криму

Згідно з інформацією генерала ЗСУ, в кінці лютого українські військові літаки з десантниками були готові летіти в Крим. Він повідомив, що 79 мобільна бригада на 20 годину вже повинна була починати рух – це було 27 лютого 2014 року.

Генерал додав, що наступною за нею мала заходити 25 повітряно-десантна бригада. Крім того, там вже перебували групи 3-го та 8-го полків спецпризначення і 73-го центру.

На наступному етапі туди повинні були заводитися безпосередньо 72 механізована бригада та інші військові частини, які знали свій маневр. Проте попереднє керівництво генерального штабу не підписало бойове розпорядження для початку 2 етапу цього плану,

– розповів Сергій Кривонос.

"Перший етап був відпрацьований – як передав загін, осилена розвідувальна рота 25-ї повітряно-десантної бригади перебувала в Криму. Це єдиний підрозділ, який вийшов з Криму повністю зі своєю зброєю. Вони вийшли на початку березня, тому що росіяни зрозуміли, що наші десантники просто так не здадуться. Вони були змушені випустити їх за допомогою певних політичних перегонів", – повідомив командувач Сил спецоперацій ЗСУ.

Відсутність підтримки для військових

Також він розповів про відсутність підтримки для воїнів з боку держави. Відповідну систему не створили, зокрема, це було не тільки в Криму, а й в інших військових частинах, зазначив Кривонос.

"Це розхитування ситуації – аспект інформаційно-психологічного впливу на українців, які служили в Криму. Навіть на економічному рівні підкреслювалося, що російські військові живуть краще, отримують великі гроші. Щойно Крим був анексований, всі надбавки росіянам прибрали", – розповів генерал ЗСУ.

Він зазначив, що потрібно врахувати той провал, коли десятки тисяч військовослужбовців Збройних сил зрадили своїй присязі.

Відсутність національної ідеї і національних цінностей, нормальної національної ідеології призвела до того, що ми втратили цих людей,

– наголосив командувач Сил спецоперацій ЗСУ.

За словами Кривоноса, там залишилися не лише кримчани, а й люди зі Львова, Івано-Франківська та інших областей України.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Сергієм Кривоносом: