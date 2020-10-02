Збройні сили готові стати частиною спільних сил НАТО. Зараз постає питання не в політичній волі України, а в готовності НАТО нас прийняти.

Про це в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі розповів заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос. І наголосив, що вступ України в НАТО – це насамперед цілий комплекс питань, на які нам потрібно відповідати.

Важливо Україна отримала сигнал від НАТО, що не залишиться сама з ворогом, – Кривонос

За словами Кривоноса, це стосується не військового напрямку, а політичного: державного устрою і певних питань, які стосуються взаємовідносин всередині держави.

На запитання журналіста, чи можливий взагалі в найближчих перспективах вступ України в НАТО, Кривонос відповів: "Все можна, але треба чітко розуміти – до чого і що робити".

Потрібний план

Як наголосив генерал ЗСУ, повинен бути опрацьований план, і щоб кожен на своєму місці розумів, що він повинен зробити. Це пришвидшить вступ України в НАТО.

Ми розуміємо, що за військово-економічним потенціалом ми самі не спроможні довгий час боротися у відкритій війні. Але завдяки підтримці наших союзників просто цієї окупації може не бути,

– вважає Кривонос.

Військові навчання – перший крок

"Наразі навчання, які були проведені на території України разом з американськими, литовськими і британськими колегами показали, що ми вийшли на той рівень, коли ми можемо співпрацювати", – ствердив Кривонос.

"Об'єднані зусилля-2020": що відомо

Навчання розпочались 22 вересня. Вони відбуваються на всіх військових полігонах України та в акваторіях Чорного й Азовського морів.

До проведення стратегічного командно-штабного навчання вперше залучають військові підрозділи збройних сил США та Великобританії для спільного виконання навчально-бойових завдань.

У навчаннях беруть участь військові підрозділи збройних сил США і Великобританії, а за їх проведенням спостерігають майже 200 іноземних військових радників та спостерігачів.

До артилерійських систем, танків, бойових кораблів й авіації залучають новітні комплекси "Нептун", "Вільха" та безпілотні ударні літальні комплекси "Байрактар".



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