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      Криза в Молдові: Україна досі не визначилась, кого вважати прем’єром країни

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      Будівля МЗС України
      Будівля МЗС України / ZeFt

      Українське МЗС досі не визначилось, яку сторону воно підтримує у складній політичній ситуації, що виникла у Молдові. Так, у відомстві вирішили називати прем’єрами відразу двох осіб: Майю Санду і Павла Філіпа.

      Так, у повідомленні МЗС за підсумками візиту до Молдови спецпредставника з питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського не сказано, кого із двох прем’єрів Україна вважає чинним главою уряду.

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      У першій половині дня відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду. У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду,
      – передають в МЗС.

      Що відбувається у Молдові?

      Там – політична криза. Парламент країни від лютого до червня не міг сформувати більшість. Коаліцію створили 8 червня. Але річ у тім, що у переддень збіг останній термін, коли нардепи мали право сформувати коаліцію. Отже, її утворення відбулось із порушенням.

      До того ж і коаліція – досить дивна: до неї увійшли проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM. Спікером парламенту обрали представницю Соцпартії Гречаний, а тимчасовим прем’єром – членкиню ACUM Санду.

      Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому було сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

      До речі, у формуванні коаліції не брала участь Демократична партія. Вона не визнає зміну влади у Молдові, і саме на її бік став Конституційний суд. Він призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа. Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

      Наразі в країні панує двовладдя.

      Які загрози ситуація несе для України?

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що криза у Молдові несе загрозу для українського півдня.

      Він запевняв, що Україна зараз дуже пильно моніторить ситуацію у сусідній країні.

      Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня,
      – наголошував Клімкін.

      Це цікаво: Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Молдова МЗС України
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