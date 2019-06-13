Криза в Молдові: Україна досі не визначилась, кого вважати прем’єром країни

Українське МЗС досі не визначилось, яку сторону воно підтримує у складній політичній ситуації, що виникла у Молдові. Так, у відомстві вирішили називати прем’єрами відразу двох осіб: Майю Санду і Павла Філіпа.

Так, у повідомленні МЗС за підсумками візиту до Молдови спецпредставника з питань придністровського врегулювання Віктора Крижанівського не сказано, кого із двох прем’єрів Україна вважає чинним главою уряду.

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У першій половині дня відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду. У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду,

– передають в МЗС.

Що відбувається у Молдові?

Там – політична криза. Парламент країни від лютого до червня не міг сформувати більшість. Коаліцію створили 8 червня. Але річ у тім, що у переддень збіг останній термін, коли нардепи мали право сформувати коаліцію. Отже, її утворення відбулось із порушенням.

До того ж і коаліція – досить дивна: до неї увійшли проросійська Соціалістична партія і проєвропейський демократичний блок ACUM. Спікером парламенту обрали представницю Соцпартії Гречаний, а тимчасовим прем’єром – членкиню ACUM Санду.

Цього ж дня Конституційний суд опублікував рішення, в якому було сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.

До речі, у формуванні коаліції не брала участь Демократична партія. Вона не визнає зміну влади у Молдові, і саме на її бік став Конституційний суд. Він призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа. Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.

Наразі в країні панує двовладдя.

Які загрози ситуація несе для України?

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що криза у Молдові несе загрозу для українського півдня.

Він запевняв, що Україна зараз дуже пильно моніторить ситуацію у сусідній країні.

Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня,

– наголошував Клімкін.

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