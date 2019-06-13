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      Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада

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      Молдова для троих
      Молдова для троих / Фото из открытых источников

      Оказывается, американцы, европейцы и россияне способны абсолютно спокойно, не морща носа, договариваться между собой в ситуации, когда речь идет о нестабильности на постсоветском пространстве.

      При этом американцев и европейцев как-то не сильно беспокоит то, что вице-премьер Дмитрий Козак – автор провалившегося плана, подразумевавшего федерализацию Молдовы и закрепление ее в российской сфере влияния, вновь привез в Кишинев фактически такой же план и просто искал партнеров по его осуществлению.

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      Дмитрий Козак
      Дмитрий Козак / Фото РИА Новости

      Нам необходимо понять, каковы же условия для достижения таких договоренностей по линии Вашингтон – Москва – Брюссель. И на самом деле условие одно: понимание того, что ты имеешь дело с несостоявшимся государством, институции которого работают исключительно на олигархические интересы. И что совершенно неважно, ориентируется эта страна на Восток или на Запад – важно, что государства как такового нет и его для начала нужно восстановить. Это именно та совместная спецоперация, которая сейчас осуществляется в Республике Молдова.

      И именно та совместная спецоперация, которая осуществляется сейчас в Украине – если кто еще не понял. Просто наше государство не выглядит для его жителей таким безнадежным экспериментом, как Молдова. Но может выглядеть так для внешних игроков. Не говоря уже о том, что у нас задача упрощается тем, что нет одного держателя акций и провести процесс перезагрузки власти под внешним контролем куда проще – и не нужно даже посылать высокопоставленных чиновников.

      Наш процесс "избавления от олигарха у власти" имел исключительно электоральный характер. В роли украинского Плахотнюка выступал Петр Порошенко, в роли украинского Додона – Владимир Зеленский. Впрочем, понятно, что Порошенко не имел и десятой доли контроля над ситуацией в Украине по сравнению с тем контролем, который сосредоточил в своих руках Плахотнюк. А значит, процесс деолигархизации только начинается.

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      В ближайшие месяцы внешние игроки постараются отодвинуть от принятия решений Игоря Коломойского (путем активизации уголовного преследования) и Дмитрия Фирташа (путем экстрадиции). Электоральные расклады могут минимизировать политическое влияние Ахметова и Пинчука. А в парламенте вместо коалиции традиционных партий, ориентированных на олигархов, возникнет коалиция каких-нибудь "новых сил". После этого будет достигнут прорыв в Минских соглашениях и осуществлен план Козака уже для Украины – то есть федерализация страны под плотным внешним контролем Москвы, Вашингтона и (меньше) европейцев.

      Украина и Молдова – если планы полностью воплотятся в жизнь – на долгие десятилетия превратятся в "серую зону" с неопределенным будущим, бессмысленным настоящим и исковерканным прошлым. Зато все будет стабильно: ни войны, ни конфликта с Россией и Западом, даже коррупция будет контролироваться внешними игроками вместе с антикоррупционными структурами.

      Если планы сорвутся, обе страны могут погрязнуть в гражданском противостоянии и расколоться окончательно. Элементы такого раскола уже есть в Молдове, где одни города и регионы (включая автономный регион Гагаузия) поддерживают новую власть, а другие – старую. Понятно, что когда начнется процесс замирения с агрессором и федерализации Украины, это может привести к схожим последствиям.

      Пройти между капелек не удастся просто потому, что управленческая элита обеих стран скомпрометирована, в ближайшее время внешними игроками будет делегитимизирована, и решения будут приниматься людьми, просто не способными понять последствия своих действий и вынужденными просто довериться внешним игрокам. И в Молдове, и в Украине эти процессы уже запущены, и остановить их практически невозможно.

      В обеих странах единственный игрок, который еще может спасти даже не государства – их нет – а перспективы государственности, – это народ. Но пока мы не знаем, насколько устали молдаване и украинцы за годы противостояний, олигархического разграбления своих стран и крушения надежд, и хватит ли у них элементарной интуиции, которая подскажет им: они находятся перед перспективой новой утраты государственности и превращения – в новой форме – в российские сателлиты при молчаливом и действенном согласии Запада.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Зеленський Петро Порошенко Ігор Коломойський Російська пропаганда Європа Молдова
      Джерело: Facebook
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