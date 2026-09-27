У Кропивницькому пролунали вибухи: перед тим на місто летіли реактивні БпЛА

У Кропивницькому ввечері 27 вересня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Перед цим попереджали про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи?

Повітряна тривога в Кропивницькому районі пролунала близько 22:57 через загрозу ударних безпілотників. О 23:17 повідомили, що у Кропивницькому було чути звук вибуху.

Згодом, о 23:31, Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивний БпЛА, який рухався на Кропивницький з півночі. Після цього у місті знову пролунав вибух.

Наразі інформації про місця можливих влучань, руйнування чи постраждалих немає. Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, ввечері 27 вересня у Рівному та області також пролунали вибухи під час атаки російських реактивних безпілотників. Повітряні сили повідомляли про наближення ворожих БпЛА. Звуки вибухів чули, зокрема, у Рівному та Здолбунові.

Згодом очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що ворог атакував житловий сектор. Унаслідок удару пошкоджено приватний будинок. На щастя, за попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці працюють відповідні служби, які фіксують наслідки атаки.