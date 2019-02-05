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      Крымская черная дыра

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      Крым поглащает российские деньги
      Крым поглащает российские деньги / Pinterest

      Бездонный крымский рот опять раскрылся до крайнего напряжения мускулов, но скулы у него не сводит. Дай денег. Дай. Дай. Дай. И только море согласно шуршит галькой.

      То, что отняли у России ростом пенсионного возраста, радостно льется сквозь дуршлаг коррупции в Крым, оставляя поверх дырок лапшу пропаганды.

      Медведев подписал госпрограмму заливания новых денег в Крым:

      Самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены: на 2019-й и ближайшие три года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году.

      Это, к примеру, больше 10 годовых бюджетов нищей Псковской области. Но что такое Псковская область? Ивановская? Костромская? По сравнению с тем, что было захвачено у соседней страны и где нужно показать форс?

      Крым проглотит и больше, чем 300 млрд. В эту бездонную черноморскую дыру всю Россию запросто затянет. Только пузыри по воде пойдут. И лишь окна домов российских пропагандистов и чиновников в Италии, Австрии, Англии равнодушно уставятся в спокойные воды, где только что утонула расхристанная держава.

      Блог: Серпом По

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Гроші Новини Криму Анексія Криму Дмитро Медведєв Публікації
      Джерело: 24 Канал
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