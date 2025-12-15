Потрапив на блокпост й невдовзі помер у в'язниці: як поляк з Кракова опинився в Росії

ЗМІ повідомляють, що мешканець Кракова Кшиштоф Галос загадково зник у 2023 році. Згодом стало відомо, що він помер у російській в'язниці.

Сам чоловік не вірив у війну в Україні. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Gazeta Wyborcza та Onet.

Актуально Зігував та викрикував нацистські гасла: у Гдині схопили поляка за напад на українку

Як Галос потрапив до України й у підсумку помер в російській тюрмі?

Як пише Gazeta Wyborcza, посилаючись на дані історичного товариства "Меморіал", Кшиштоф Галос приїхав до України, не повідомивши родичів, пізніше він випадково потрапив на російський блокпост, де його і затримали.

За інформацією товариства, навесні 2023 року чоловік опинився в слідчому ізоляторі в Таганрозі Ростовської області, де, за даними українського інформатора, помер.

Родина Галоса розповіла, що два роки тому під час святкування Великодня він планував двотижневу відпустку.

Не можу відповісти. Усе гаразд. Люблю тебе,

– йшлося в його останньому SMS сину.

Однак коли відпустка закінчилася, родичі звернулися до поліції й дізналися, що 20 квітня 2023 року він перетнув кордон України власним автомобілем, везучи велосипед. Камери зафіксували його біля електростанції в Запорізькій області.

Зауважте! "Меморіал" зазначає, що Галос помилково заїхав на російський військовий блокпост. Проте російська влада не повідомила польській стороні про затримання чи смерть громадянина.

Родичі вважають, що поїздка чоловіка була пов'язана з його депресією та небажанням визнавати реальність війни.

Племінниця Галоса підкреслила, що він жодним чином не мав зв'язків з Україною, нікого там не знав і завжди заперечував наявність бойових дій у країні. Тому поїздка Кшиштофа до України, а тим більше його смерть у російській в'язниці стали для родини великим шоком.

Останні новини Польщі, пов'язані з українцями

Днями у польській Гдині поліція затримала чоловіка за підозрою у погрозах продавчині з України та відкритій пропаганді нацистської ідеології. Так, чоловік викрикував заборонені гасла й агресивно ображав українку.

А в Познані двоє чоловіків напали на українця, який їхав у трамваї разом із партнеркою. Хоча постраждалі відмовилися звертатися до поліції, правоохоронці все ж встановили особи нападників.