КСУ ухвалив рішення щодо конституційності певних положень нормативно-правових актів про карантин. Зокрема, судді скасували обмеження зарплат держслужбовцями до 47 тисяч гривень.

Держслужбовцям обмежили зарплату до 47 тисяч під час карантину

Відповідне рішення КСУ оприлюднив 28 серпня. Про це мовиться на сайті суду.

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Зазначимо, у квітні влада ухвалила рішення, згідно з яким зарплата державних службовців під час карантину обмежувалась 10 мінімальними зарплатами. Тобто вищі посадові особи не могли отримувати більше ніж 47 тисяч гривень.

Реакція Гетманцева

Рішення КСУ прокоментував у фейсбуці голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Топ-урядові чиновники, судді, банкіри тощо, чиновники із зарплатнею більше ніж 47230 гривень, сьогодні свято! КСУ за своїм рішенням: скасовані обмеження на виплату зарплат чиновникам бюджетних установ, суддів, прокурорів, депутатів, працівників НБУ тощо,

– написав Гетманцев.

Також зазначив Гетманцев, суд визнав неконституційним пункт закону, яким на час карантину призупинили можливість списання грошей з державного та місцевих бюджетів на підставі рішення суду.

Зверніть увагу! Відповідне подання до КСУ надійшло від Верховного суду України ще 4 червня. У ньому мовилось про перевірку на предмет конституційності певних нормативно-правових актів уряду та парламенту про карантин.