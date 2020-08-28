Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення постанови уряду про карантин в Україні. За інформацією ЗМІ, мовиться про заборону на масові зібрання, роботу закладів громадського харчування та транспортні перевезення, а також на планові госпіталізації.

КСУ ухвалив рішення щодо постанови уряду про карантин

КСУ ухвалив рішення по поданню Верховного суду України щодо конституційності певних положень постанови про карантин. Про це інформує Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела у суді.

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Зазначимо, що подання від Верховного суду надійшло в КСУ ще 4 червня. У ньому просили перевірити на конституційність певні нормативно-правові акти, ухвалених урядом та парламентом.

Зокрема, мовилось про перевірку на відповідність основному закону країни постанови Кабміну від 20 травня 2020 року про встановлення карантину.

Пункти, які оскаржувались, встановлювати обмеження на право:

на свободу пересування,

на мирні зібрання,

на підприємницьку діяльність,

на доступ до медичної допомоги.

Також ВСУ помітив непропорційне обмеження рівня матеріального забезпечення бюджетних організацій, прокурорів та суддів.