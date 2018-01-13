Куба: слова Трампа про країни – "брудні діри" повні ненависті

Міністерство закордонних справ Куби засудило висловлювання президента США Дональда Трампа про країни, з яких до Америки прибувають мігранти.

Про це повідомляється на сайті Granma в п'ятницю, 12 січня.

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Міністерство закордонних справ Куби рішуче засудило принизливі висловлювання президента Америки Дональда Трампа про Гаїті, Сальвадор та інші країни Африки. Кубинці приєдналися до опозиції і висловили свою солідарність з ображеними країнами.

Такі заяви сповнені ненависті і презирства, вони викликають обурення у кубинського народу, який пишається тим внеском, який протягом всієї своєї історії зробили люди і їх нащадки з різних широт, особливо африканці і гаїтяни, з того моменту, як виникла наша національність,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами". Про це він заявив під час зустрічі з сенаторами в четвер, 11 січня.