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Куба: слова Трампа про країни – "брудні діри" повні ненависті

11:13, сьогодні 311 Читать новость на русском
Куба: слова Трампа про країни –
Куба: слова Трампа про країни – "брудні діри" повні ненависті / Фото з вільних джерел

Міністерство закордонних справ Куби засудило висловлювання президента США Дональда Трампа про країни, з яких до Америки прибувають мігранти.

Про це повідомляється на сайті Granma в п'ятницю, 12 січня.

Читайте також: Посол Гаїті в США відреагував на різке висловлювання Трампа про його країну

Міністерство закордонних справ Куби рішуче засудило принизливі висловлювання президента Америки Дональда Трампа про Гаїті, Сальвадор та інші країни Африки. Кубинці приєдналися до опозиції і висловили свою солідарність з ображеними країнами.

Такі заяви сповнені ненависті і презирства, вони викликають обурення у кубинського народу, який пишається тим внеском, який протягом всієї своєї історії зробили люди і їх нащадки з різних широт, особливо африканці і гаїтяни, з того моменту, як виникла наша національність,
– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами". Про це він заявив під час зустрічі з сенаторами в четвер, 11 січня.

Теги: Скандал Дональд Трамп Куба
Джерело: 24 Канал
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