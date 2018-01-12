Посол Гаїті в США відреагував на різке висловлювання Трампа про його країну

Посол Гаїті в США Поль Альтідор засудив слова президента Дональда Трампа про те, що їх країна – "брудна діра". Також він зажадав пояснень щодо такого зневажливого висловлювання.

Про це повідомляє NBC News.

Поль Альтідор вважає такі слова очільника держави "жалюгідними" і такими, які спираються "скоріше на стереотипи, ніж на факти".

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Посол також підкреслив невчасність такого коментаря, адже п'ятниця, 12 січня, – це восьма річниця землетрусу, який стався на Гаїті в 2010 році. Тоді за оцінками експертів загинуло близько 300 тисяч людей, ще стільки ж постраждали.

Альтідор зауважив, що після повідомлення Трампа йому на електронну пошту надійшло чимало листів з вибаченнями від американців.

У вислові Трампа були його особисті погляди, а не погляди американського суспільства,

– наголосив посол Гаїті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами". Про це він заявив під час зустрічі з сенаторами в четвер, 11 січня.