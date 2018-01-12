Трамп сконфузився заявою про постачання винищувачів з комп'ютерної гри: деталі

На прес-конференції Президент США Дональд Трамп розповів, що Америка постачала Норвегії віртуальні винищувачі F-52, які існують тільки в популярній грі Call of Duty: Advanced Warfare.

Про це глава Білого дому обмовився в присутності прем'єр-міністра Норвегії Ерни Солберг, передає The Washington Post.

"У листопаді ми почали поставляти перші винищувачі F-52 та F-35. Загалом ми доправили 52 літаки, декілька з них вже експортували достроково", – заявив Дональд Трамп.

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Ймовірно, читаючи промову з листка, чинний глава США об'єднав кількість військових літаків з літерою F, що в Америці означає класифікацію винищувачів – fighter.

Наразі у компанії Lockheed Martin, де виготовляють F-35 Lightning II, прокоментували заяву Дональда Трампа. Американці уточнили, що Норвегія оплатила постачання 40 винищувачів. Поки з США експортували тільки 10 літаків. Щодо віртуальної моделі F-52 розробники винищувачів жодних коментарів не надали.

Відео з прес-конференції Дональда Трампа