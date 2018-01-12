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Трамп раптово скасував поїздку до Лондона: непердбачувана причина

09:49, сьогодні 769 Читать новость на русском
Трамп відмовився від поїздки до Лондона
Трамп відмовився від поїздки до Лондона / Фото із соцмереж

Президент США Дональд Трамп раптово скасував поїздку до Великобританії через роботу Барака Обами.

Про це політик повідомив у звичний для себе спосіб – через допис у Twitter.

Глава Білого дому відмовився відкривати нове посольство США в Лондоні. Своє рішення Дональд Трамп пояснив тим, що він не поділяє політику попереднього президента Барака Обами, який переніс представництво країни на околицю столиці Великобританії.

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"Причина скасування поїздки в Лондон полягає в тому, що я – не великий шанувальник адміністрації Обами, яка продала кращий будинок посольства в Лондоні, можливо, за копійки, щоб побудувати новий на околиці за 1,2 мільярда доларів", – заявив Дональд Трамп.

Зазначимо, що візит американського президента був запланований на кінець лютого 2018 році. Під час офіційного приїзду Дональд Трамп повинен був зустрітись з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

Теги: США Новини політики Дональд Трамп Великобританія Барак Обама
Джерело: 24 Канал
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