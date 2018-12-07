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      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік

      ЦРУ 44 Читать новость на русском

      Пляжний сезон вже давно закінчився, але завзяті комунальники продовжують наполегливо дбати про благоустрій Київських водойм за наші з вами гроші.

      Фіктивними фірмами, на які просто списують бюджетний кошт, вже нікого не здивуєш. Значно цікавіше, коли мова йде не просто про відкати, а конкретне списання конкретних сум.

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      Реконструкція трансформаторної підстанції за 19 мільйонів, капітальний ремонт та розчистка озера Чорторий за 25 мільйонів, реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу за 44 і будівництво берегоукріплюючих споруд за 88 – це все лише незначна частина оголошених тендерів за останній місяць, таким собі столичним комунальним підприємством "Плесо".

      Комунальне підприємство "Плесо" зобов’язане охороняти, утримувати та експлуатувати землі водного фонду Києва. Щороку з міського бюджету на діяльність цієї КПшки виділяється понад 300 мільйонів гривень. Сума немаленька, але й ризиків достатньо, в будь-якому випадку кінці завжди можна заховати у воду.

      А ось і найновіший тендер – проектно-вишукувальні роботи на озері Алмазне за 700 тисяч гривень. Порівняно з попередніми – сума копійчана, але методом простого пошуку з'ясовулося, що це далеко не перший тендер на проведення робіт саме на цьому об’єкті.

      Озеро Алмазне, Київ
      Озеро Алмазне, Київ

      Півроку тому саме на розчистку та благоустрій озера Алмазне, що на столичній Троєщині вже розіграли понад 33 мільйони. Проте журналісти там побачили банальний намив піску та ще й за 30 мільйонів наших із вами гривень. Геніально проста схема – як двічі обдурити державу.

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      "Плесівці" не полінувались і детально розписали порядок виконання робіт. На практиці це мало б виглядати так: червень-липень 2018-го – підготовчі роботи, решта часу до липня 2019-го – розробка ґрунту, улаштування підсипки берегової лінії та посів газонів навколо озера.

      Жодного слова про видобуток піску у цих документах, ми не знайшли. Зрештою як і жодного квадратного метра, де б викорчували чагарник. Класика жанру у видобуванні піску на продаж. Такою була перша реакція на показані нами кадри екологу, Олександру Соколенку.

      Класичний земснаряд, вимивається пісок, складається на березі, а потім вже коли намивається величезна-величезна купа, з’являється важка техніка, вантажівки, це вивозять і продають або на ОЛХ чи якийсь інші мережі, вони кидають там оголошення, що продається пісок річковий і все це продається дуже добре,
      – відповів еколог Олександр Соколенко.

      Але одне озеро з злиденними 33-ма мільйонами – квіточки у порівнянні з рештою діяльності цього комунального підприємства. Активіст Костянтин Піонтковський вже понад рік досліджує діяльність "Плеса" і переконаний – тендери розіграні між фіктивними фірмами – звичайна практика, а не виняток.

      Намив піску підприємством
      Намив піску підприємством "Плесо"

      Варто зазначити, що якби журналісти не поїхали на місце робіт "Плеса", то так ні про що б навіть і не здогадувались як чиновник з департаменту екології, бо ж по документах у нас як завжди все добре і не підкопаєшся. Але матеріали цієї програми передадуть правоохоронним органам, їм буде чим поповнити матеріали вже відкритого кримінального провадження.

      Більше – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України ЦРУ Новини Києва Гроші Корупція Бізнес Розслідування
      Джерело: 24 канал
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