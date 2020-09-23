Реальні шанси є, – Кулеба про подвійне громадянство в Україні
В Україні є реальні шанси на прийняття закону, який би міг врегулювати ситуацію з подвійним громадянством. Раніше МЗС разом із Радою працювали над цим законопроєктом.
Питання подвійного громадянства охоплює не лише проблему українських угорців. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Ужгороді, повідомляє "РБК-Україна".
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Я розумію, що вам болить саме угорське питання, але це набагато ширше питання. Відповідь на ваше запитання таке: реальні шанси є,
– наголосив міністр.
Раніше Кулеба говорив, що Україна повинна знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства. Для окремих категорій українців мають бути винятки.
Що відомо про подвійне громадянство в Україні
- В Україні існує проблема подвійного громадянства. Якщо громадянин добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Однак позбавити громадянства може лише Президент України.
- Тобто автоматично при отриманні паспорта іншої держави паспорт України не анульовується.
- Подвійні паспорти розповсюджені у населених пунктах на кордоні з Угорщиною, а також на окупованій території Донбасу.
- Спікер Ради Дмитро Разумков заявляв, що запровадити подвійне громадянство можливо. Однак це вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.
- У травні 2020 року закон про подвійне громадянство мали розглянути у Раді. Проте його виключили з порядку денного.