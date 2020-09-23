В Україні є реальні шанси на прийняття закону, який би міг врегулювати ситуацію з подвійним громадянством. Раніше МЗС разом із Радою працювали над цим законопроєктом.

Питання подвійного громадянства охоплює не лише проблему українських угорців. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в Ужгороді, повідомляє "РБК-Україна".

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Я розумію, що вам болить саме угорське питання, але це набагато ширше питання. Відповідь на ваше запитання таке: реальні шанси є,

– наголосив міністр.

Раніше Кулеба говорив, що Україна повинна знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства. Для окремих категорій українців мають бути винятки.

Що відомо про подвійне громадянство в Україні