Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що адмінреформа – це внутрішнє питання України. Також наш уряд не планує змінювати закон "Про освіту", бо він відповідає всім європейським стандартам.

Україна консультувалась щодо питання адмінреформи у сусідніх європейських країн. Вона проводиться з урахуванням європейських стандартів та інтересів національних меншин. Про це заявив Кулеба на зустрічі в Бухаресті, повідомляє 24 канал.

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Що стосується адміністративної реформи, це внутрішнє питання України, жодна країна світу не буде нас вчити, як проводити адміністративну реформу в країні,

– сказав міністр.

Кулеба про закон "Про освіту"

Також Глава МЗС додав, що уряд України більше не буде змінювати закон "Про освіту". Однак він налаштований реалізувати його у такий спосіб, який захищає як інтереси України, так і інтереси інших держав, зокрема Румунії.

Міністр зазначив, що закон "Про освіту" ухвалили після внесення низки змін, які запропонувала Венеціанська комісія Ради Європи.

Про плани України щодо румунів

Урядовець також розповів про плани України щодо інтеграції румунів в українське суспільство.

Ми працюватимемо так, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями, були інтегровані в наше суспільство",

– додав Кулеба.

Кулеба зазначив, що уряд України налаштований вирішувати усі проблемні питання, зокрема питання нацменшин, зважаючи на взаємоповагу до національних інтересів України та Румунії.

Також глава МЗС повідомив українцям, які живуть в Румунії, про рішення відкрити нове консульство України в румунському місті Сігету Мармацієй. На його думку, підтримка української громади Румунії є дуже важливою.