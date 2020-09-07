Український посол в Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська. До цього дипломат брав участь у консультаціях у Міністерстві закордонних справ України.

Відносини між країнами – досі на паузі

Кизим зазначив, що відносини між офіційним Києвом та Мінськом – досі на паузі. Про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Білорусі.

До теми Ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, – Кулеба

Подальший розвиток білорусько-українських відносин буде залежати від багатьох факторів, зокрема, від розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів в рамках Союзної держави Росії та Білорусі,

– сказав Ігор Кизим.

Зверніть увагу! Ігоря Кизима відкликали з Мінська до Києва для консультацій 17 серпня. 14 серпня стало відомо про те, що Мінськ передав 32 затриманих вагнерівців Росії. Раніше українська сторона звернулась до білорусів з проханням екстрадувати бійців ПВК "Вагнера", які брали участь у боях на Донбасі на боці бойовиків.

Про паузу у відносинах раніше повідомив Дмитро Кулеба

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС поставило на паузу відносини з Білоруссю. Однак про погіршення дипломатичних відносин мова не йде. Також не має підстав для розриву дипломатичних відносин між країнами.

У Білорусі у напруженні у відносинах звинуватили Київ

У Білорусі не забарились з реакцією на заяву Кулеби. У Мінську відповідальність "за паузу" у відносинах поклали на офіційний Київ і зазначили, що наслідки можуть завдати значних збитків.

Новини про останні новини в Білорусі читайте тут.