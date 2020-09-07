Пауза у відносинах між Україною та Білоруссю: український посол повернувся до Мінська
Український посол в Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська. До цього дипломат брав участь у консультаціях у Міністерстві закордонних справ України.
Відносини між країнами – досі на паузі
Кизим зазначив, що відносини між офіційним Києвом та Мінськом – досі на паузі. Про це інформує "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Білорусі.
До теми Ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, – Кулеба
Подальший розвиток білорусько-українських відносин буде залежати від багатьох факторів, зокрема, від розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів в рамках Союзної держави Росії та Білорусі,
– сказав Ігор Кизим.
Про паузу у відносинах раніше повідомив Дмитро Кулеба
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС поставило на паузу відносини з Білоруссю. Однак про погіршення дипломатичних відносин мова не йде. Також не має підстав для розриву дипломатичних відносин між країнами.
У Білорусі у напруженні у відносинах звинуватили Київ
У Білорусі не забарились з реакцією на заяву Кулеби. У Мінську відповідальність "за паузу" у відносинах поклали на офіційний Київ і зазначили, що наслідки можуть завдати значних збитків.