Рани в стосунках України та Угорщини потрібно лікувати повільно та обережно. Найближчим часом не варто чекати стрімких зрушень у взаємодії двох країн.

Дмитро Кулеба розповів, що постійно підтримує контакт з главою угорського МЗС Петером Сійярто. Кожна їхня зустріч є ще одним кроком до пошуку рішень, прийнятних і для України, і для Угорщини. Про це Кулеба заявив 23 вересня під час візиту до Ужгорода, повідомляє "Європейська правда".

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В Ужгороді Кулеба має зустрітися з Сійярто. Глава Українського МЗС вже наголосив, що сенсацій та проривів ця зустріч не принесе. Однак допоможе наблизитися до дипломатичних проривів в інтересах не лише України, але й Європи загалом.

Рани, які були завдані українсько-угорським стосункам за останні роки, потрібно лікувати повільно і підходити до цього дуже обережно,

– зізнався Кулеба.

Кулеба про нацменшини

Глава МЗС України також наголосив, що не варто очікувати змін до закону "Про освіту" у частині щодо навчання національних меншин. Україна вже виконала рекомендації Венеціанської комісії і наразі пояснюватиме партнерам деталі вирішення проблемних питань.

Кулеба наголосив, що нацменшини є здобутком та перевагою України. Там зроблять все можливе, аби вони зберегли свою ідентичність. Однак при цьому нацменшини мають інтегруватися в українське суспільство і відчувати себе його частиною.

Що відомо про зауваження Венеціанської комісії