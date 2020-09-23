Рани потрібно лікувати повільно: Кулеба про взаємини України та Угорщини
Рани в стосунках України та Угорщини потрібно лікувати повільно та обережно. Найближчим часом не варто чекати стрімких зрушень у взаємодії двох країн.
Дмитро Кулеба розповів, що постійно підтримує контакт з главою угорського МЗС Петером Сійярто. Кожна їхня зустріч є ще одним кроком до пошуку рішень, прийнятних і для України, і для Угорщини. Про це Кулеба заявив 23 вересня під час візиту до Ужгорода, повідомляє "Європейська правда".
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В Ужгороді Кулеба має зустрітися з Сійярто. Глава Українського МЗС вже наголосив, що сенсацій та проривів ця зустріч не принесе. Однак допоможе наблизитися до дипломатичних проривів в інтересах не лише України, але й Європи загалом.
Рани, які були завдані українсько-угорським стосункам за останні роки, потрібно лікувати повільно і підходити до цього дуже обережно,
– зізнався Кулеба.
Кулеба про нацменшини
Глава МЗС України також наголосив, що не варто очікувати змін до закону "Про освіту" у частині щодо навчання національних меншин. Україна вже виконала рекомендації Венеціанської комісії і наразі пояснюватиме партнерам деталі вирішення проблемних питань.
Кулеба наголосив, що нацменшини є здобутком та перевагою України. Там зроблять все можливе, аби вони зберегли свою ідентичність. Однак при цьому нацменшини мають інтегруватися в українське суспільство і відчувати себе його частиною.
Що відомо про зауваження Венеціанської комісії
- У 2019 році ВР ухвалила закон про українську мову. У ньому зазначено, що навчання в українських навчальних закладах здійснювали українською мовою.
- Венеціанська комісія запропонувала Україні переглянути цей закон. У висновку зазначили, що цей закон джерелом міжетнічної напруженості в Україні.
- На "дискримінацію" через новий законопроєкт скаржились румунська та угорська діаспори.